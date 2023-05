Większe opakowania produktów w niższych cenach w ramach Tygodnia XXL w Lidlu

W związku z rosnącą inflacją oraz sytuacją ekonomiczną wielu polskich rodzin, coraz większa liczba klientów zmuszona jest do bardziej rozważnych zakupów oraz oszczędzania. Lidl Polska rozumiejąc tę sytuację, nieustannie dba o to, aby móc oferować klientom wysokiej jakości produkty w niskiej oraz konkurencyjnej cenie. W tym celu sieć wdraża liczne promocje, m.in. na mięso, owoce i warzywa czy pieczywo. W dalszym ciągu w ofercie Lidl Polska znajdziemy stałe akcje – Lidlowe ceny, Tania Sobota w Lidlu oraz kupony w aplikacji Lidl Plus. Z kolei od poniedziałku 15 maja rusza kolejna edycja akcji Tydzień XXL, w trakcie którego klienci będą mieli dostęp do korzystniejszych ofert pod względem ceny, ale także gramatury produktu. Sieć zaprasza klientów do kupowania powiększonych opakowań ulubionych marek, w korzystnych cenach – to doskonała szansa na oszczędne zakupy.

Zobacz także: Szalenie groźna roślina w Polsce. Kontakt z nią może doprowadzić nawet do amputacji. Szczególnie uważajcie na dzieci

W majowej odsłonie Tygodnia XXL klienci znajdą produkty spożywcze, te podstawowe jak: mąka, płatki owsiane, oliwa, wędliny, kawa i herbata, nabiał, słodkie oraz słone przekąski oraz te bardziej wyszukane np.: oliwki, hummus, tortille, bakalie. Lidl Polska dostosowuje swoją ofertę nie tylko do kieszeni klienta, ale także różnorodnych kulinarnych gustów.

Zakupy z Kartą Dużej Rodziny

Lidl Polska już od 20 lat dba o portfele swoich klientów, oferując im szeroką ofertę produktów wysokiej jakości, w niskich atrakcyjnych cenach. Dlatego, śledząc zmiany gospodarcze, na bieżąco reaguje na zmieniające się potrzeby konsumentów i wprowadza liczne udogodnienia. Jednym z nich są promocje, obniżki cen, ale także umożliwienie Polakom z Kartą Dużej Rodziny robienie zakupów przez cały rok z 10-procentowym rabatem na produkty z aż siedmiu kategorii asortymentowych. Podczas Tygodnia XXL posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli kupić taniej o 10% jeszcze więcej produktów – w akcji będą brały udział wybrane artykuły oferowane w powiększonych opakowaniach lub wielopaki z logo XXL, czyli np. mięso, ogórki, makarony, wafelki, oliwki, kawa rozpuszczalna, ser gouda czy pieluszki. Oferta dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny trwa od 15 do 27 maja.