Zawsze przed praniem ręczników robię to. Sposób z PRL-u wraca do łask. Dodaję to do wody i dzięki temu uprane ręczniki są zadziwiająco miękkie i pachnące

Wielki QUIZ z wiedzy o XXI wieku. Jak dobrze pamiętasz te wydarzenia sprzed 10 lub 20 lat?

Dokładnie 1 stycznia 2001 roku rozpoczął się nowy. XXI wiek. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci cywilizacja przeszła wiele przemian, rozwinęła się technologia, która ułatwia ludziom życie na co dzień, ale też doszło do wielu konfliktów politycznych, a nawet zbrojeniowych. Ludzie pierwszy raz od setek lat zmierzyli się z epidemią, która przewróciła ich dotychczasowe życia do góry nogami. Ataki terrorystyczne, życie w strachu to tylko niektóre z rzeczy, z jakimi musiało zmierzyć się społeczeństwo w XXI wieku. A czy Ty dobrze pamiętasz wszystkie wydarzenia sprzed 10 czy 20 lat? Sprawdź swoją wiedzę na temat XXI wieku w naszym quzie. To zaledwie dziesięć pytań z niedalekiej historii, jednak niektóre z nich mogą dla wielu z nas okazać się trudnym wyzwaniem!

Quiz z wiedzy o XXI wieku:

Wielki QUIZ z wiedzy o XXI wieku. Jak dobrze pamiętasz te wydarzenia sprzed 10 lub 20 lat? Pytanie 1 z 10 Chińskie miasto, które zasłynęło pierwszymi odnotowanymi na świecie przypadkami COVID-19. Chodzi o: Shenzhen Wuhan Shenyang Dalej