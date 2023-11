i Autor: Shutterstock W Polsce powoli kończy się lato, ale pojawiły się już pierwsze prognozy na zimę 2023/2024, z których część zawiera przewidywania dotyczące opadów śniegu

Zima 2023/2024

Wiemy, kiedy spadnie pierwszy śnieg 2023. Zima pędzi do Polski, podano konkretną datę. Musisz to zrobić bo inaczej masz przechlapane

kaja 10:14

Listopad 2023 jest wyjątkowo ciepły i można powiedzieć, że pogada nas rozpieszcza. To mogą być jednak ostatnie ciepłe dni w tym roku. Meteorolodzy już wiedzą, kiedy do Polski przyjdzie zima i spadnie pierwszy śnieg. Synoptycy ostrzegają, że już niebawem może porządnie sypnąć białym puchem. Warto już teraz przygotować się do zimy, by potem nie wylądować z przysłowiową "ręką w nocniku".