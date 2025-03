Wiosenna rewolucja smaków w Costa Coffee – nowe menu pełne świeżości, energii i trendów

Amerykańskie sprzątaczki dodają to do prania ręczników. Już 3 łyżki sprawią, że ręczniki są bialutkie niczym uśmiech celebryty i mięciutkie jak chmurka. Pranie ręczników

Kawa, która wpisuje się w trendy

Jedną z najbardziej wyczekiwanych premier tej wiosny jest Whipped Iced Latte – napój, który redefiniuje doświadczenie picia kawy. Wersje Caramel i White Chocolate zachwycają swoją aksamitną konsystencją i delikatną pianką na bazie espresso, która nadaje im niepowtarzalnego charakteru. – To coś więcej niż tylko kawa – to must-have tego sezonu! – mówi Marta Stawiszyńska, Dyrektor Działu Brandów Licencyjnych w Lagardère Travel Retail.

Matcha Latte – energia w naturalnym wydaniu

Dla tych, którzy szukają alternatywy dla klasycznej kawy, Costa Coffee przygotowała Matcha Latte – połączenie napoju kokosowo-sojowego i japońskiej, zielonej herbaty matcha, która doda energii i orzeźwi. Na cieplejsze dni idealnie sprawdzi się Matcha Iced Latte, czyli wersja na kostkach lodu.

Orzeźwienie w każdej kropli

Nowe menu Costa Coffee to także prawdziwa gratka dla miłośników herbat i naturalnych soków. Herbata Wiosenna Premium to wyjątkowe połączenie miodu wielokwiatowego, mrożonych porzeczek, żurawiny i pomarańczy, które dodaje energii i rozgrzewa. Dla fanów letnich smaków przygotowano Iced Tea Bubbles – czarną, mrożoną herbatę z syropem cytrynowym i malinowymi kuleczkami bubbles. Nie zabraknie też Soków Wyciskanych Premium – w trzech wyjątkowych wersjach: Yellow Passion (pomarańcza, ananas, marakuja), Green Spin (pomarańcza, kiwi, szpinak) oraz Red Berry (pomarańcza, arbuz, czarna porzeczka).

Wiosenne menu pełne smaku

Kawa i herbata to jedno, ale co powiecie na pełne smaku kanapki? W wiosennym menu Costa Coffee królują: Kanapka Value – z twarożkiem, rzodkiewką i szpinakiem, kanapka z łososiem i kaparami – z serkiem śmietankowym oraz kanapka z hummusem i cukinią – z papryką i szpinakiem. Obie kanapki, przygotowane na bazie pełnoziarnistego pieczywa o wysokiej zawartości błonnika pokarmowego, to idealny wybór dla osób dbających o zdrową dietę i chcących dostarczyć organizmowi cennych składników odżywczych.

Desery, które zachwycają

Costa Coffee nie zapomina o słodkich pozycjach. Dopełnieniem wiosennej oferty są desery, a wśród nich Sernik Malina – klasyka w nowoczesnym wydaniu. Delikatny, na kruchym spodzie, udekorowany malinami i galaretką brzmi jak idealna propozycja dla miłośników tradycyjnych smaków z nutą świeżości. Dla poszukiwaczy bardziej oryginalnych pozycji, Costa Coffee przygotowała Torcik Matcha na bazie zielonej herbaty matcha, z kremem limonkowym i płatkami kwiatów. Ostatnią pozycją jest chrupiący Croissant nadziewany na miejscu kremem z białej czekolady, który stanowi idealną propozycję na śniadanie lub popołudniową przekąskę.

– Obserwujemy, że nasi klienci coraz chętniej sięgają po kawy mrożone i lekkie naturalne przekąski. Chcemy wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom, oferując produkty najwyższej jakości, które doskonale wpisują się w aktualne trendy – podsumowuje Marta Stawiszyńska.

Aby cieszyć się smakiem Costa Coffee w domowym zaciszu w ofercie dostępne są także ciasta w całości na zamówienie.

