Wkładam gałązki do szafki z pościelą. Sypialni pachnie jak wakacje w Chorwacji

Zagotuj same łupinki i podlej storczyka jak najszybciej, a będzie kwitł dorodnymi kwiatami. Odżywczy napar pobudzający kwitnienie. Naturalny nawóz do storczyków

Wsyp 5 łyżek do woreczka i powieś w samochodzie, a zneutralizuje brzydkie zapachy. Piękna woń rozniesie się po całym wnętrzu. Naturalny zapach do auta

Rozrób 1 łyżkę z wodą i od razu wlej do doniczki anturium. Zacznie wypuszczać kwiat za kwiatem. Nawóz do anturium na kwitnienie

Naturalne perfumowanie pościeli to prosty sposób, by tkaniny ładnie pachniały i zachowały świeżość na dłużej. Jeśli chcemy, by sypialni unosił się piękny letni zapach, możemy sięgnąć po gałązki aromatycznych ziół.

Przechowywanie pościeli

Pościel, którą po praniu przechowujemy w szafie, może stracić przyjemny zapach, dlatego warto włożyć do niej gałązki rozmarynu. Roślina, która kojarzymy z aromatyzowaniem potraw włoskiej kuchni, sprawdzi się także jako odświeżacz powietrza. Dodatkowo jej intensywny zapach doskonale zadziała jako środek odstraszający mole. Gałązki rozmarynu wymieniamy raz w tygodniu. Druga metoda polega na stworzeniu woreczków materiałowych, w których znajduje się aromatyczna roślina. Gałązki mogą być całe lub połamane i owinięte kolorową wstążką. Worki umieszczamy pomiędzy poszewkami w szafie. Delikatny ziołowy zapach jest idealny na lato i kojarzy się ze spacerem po chorwackich wyspach, gdzie rozmaryn występuje naturalnie.

Mgiełka do pościeli

Jeśli chcemy jeszcze wzmocnić zapach, możemy przygotować domową mgiełkę do pościeli.Potrzebujemy olejku lub olejków eterycznych o ulubionym zapachu. W drogich hotelach zazwyczaj używa się lawendy oraz rumianku (15 ml). Do mikstury przyda się także zwykła wódka (95 ml), woda destylowana (400 ml) oraz butelka z atomizerem. Alkohol mieszamy z olejkami eterycznymi. Następnie dolewamy wodę destylowaną i dokładnie mieszamy wszystkie składniki. Później już tylko przelewamy do butelki i mgiełka jest gotowa. Ważne, by zapisać na butelce datę wykonania sprayu. Data ważności naturalnego produktu to około pół roku. Wystawienie na działanie światła i ciepła może spowodować szybszą degradację olejków, dlatego najlepiej używać przyciemnianej butelki i przechowywać spray w chłodnym, ciemnym miejscu. Jeśli mgiełka zmieni zapach, to znak, że trzeba przygotować nową. Przed każdym użyciem sprayu do pościeli delikatnie wstrząśnij butelkę, następnie delikatnie spryskaj tkaninę. Mgiełka najlepiej zadziała, jeśli spryskamy pościel zaraz po praniu. Pamiętaj, że w ten sam sposób możesz przygotować odświeżacz do innych tkanin w domu.

ZOBACZ TEŻ: W tych perfumach zakochały się Francuzki. W Polsce kosztują tylko 14 zł. Owocowy zapach, który przebija drogie perfumy