Wlałam po pół szklanki do każdego odpływu w domu. Te dziwne muszki w końcu zniknęły. Domowy sposób na ćmianki

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-08-18 12:44

Jeśli zauważysz w kuchni lub w łazience niewielkich rozmiarów muszki, które kształtem będą przypominać ćmy, to od razu przystąp do działania. Najprawdopodobniej masz od czynienia z ćmiankami - co prawda niegroźnymi, ale uciążliwymi owadami żyjącymi w odpływach i rurach kanalizacyjnych. Jak się ich pozbyć? Ja wlałam po pół szklanki do każdego odpływu i ćmianki zniknęły.

Mała ćmianka o puszystych skrzydłach siedzi obok odpływu umywalki. O domowych sposobach na te owady przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Uciążliwe ćmianki, czyli muszki kanalizacyjne, zagnieżdżają się w wilgotnych odpływach łazienek i kuchni, stanowiąc poważne wyzwanie higieniczne.
  • Skutecznie wyeliminuj larwy i gniazda tych owadów, stosując sprawdzony domowy sposób, który działa u źródła problemu.
  • Poznaj dokładne proporcje i dodatkowe triki, które pozwolą Ci raz na zawsze pozbyć się latających intruzów i cieszyć się czystym domem!

Domowy sposób na ćmianki. Skąd biorą się muszki w łazience?

Ćmianki, znane również jako muchówki kanalizacyjne, to małe owady, które często można spotkać w łazienkach, kuchniach i innych wilgotnych miejscach w domu. Są bardzo małe, zazwyczaj mają od 2 do 5 mm długości. Ich najbardziej charakterystyczną cechą są skrzydła. Są one stosunkowo duże w porównaniu do reszty ciała i pokryte gęstymi, drobnymi włoskami, co nadaje im puszysty, aksamitny wygląd, bardzo przypominający miniaturowe ćmy. Kiedy siedzą, często składają skrzydła dachówkowato nad ciałem, tworząc kształt litery "V" lub trójkąta. Rozwijają się w rurach kanalizacyjnych lub ich wilgotnych okolicach. Ćmianki najczęściej można znaleźć w odpływach umywalek, zlewów, wanien i pryszniców, gdzie gromadzą się resztki organiczne i wilgoć. Bywa też, że ich gniazda znajdują się w szafkach pod zlewami i umywalkami, gdzie mogą występować nieszczelności i wilgoć. Choć małe i niepozorne, ich obecność może być nie tylko irytująca, ale także stanowić potencjalne zagrożenie dla higieny. Dlatego, gdy zauważysz muszki kanalizacyjne w swoim domu, to od razu działaj, aby jak najszybciej zlikwidować ich larwy i tym samym pozbyć się problemu. U mnie sprawdził się domowy sposób na ćmianki w wykorzystaniem octu i sody oczyszczonej.

Wlałam po pół szklanki do każdego odpływu w domu. Ćmianki w końcu zniknęły

Ćmianek z łazienki i kuchni można pozbyć się domowymi sposobami. Oczywiście bardzo ważne jest zlokalizowanie ich gniazda. Jednak, jeśli nie będziemy mieć pewności, skąd wychodzą to najbezpieczniej uznać, że są to odpływy i rury kanalizacyjne. Jak się ich pozbyć? Ja zastosowałam domowy sposób na ćmianki. Najpierw wsypałam do odpływów w zlewie, wannie i umywalce po pół szklanki sody oczyszczonej, następnie wlałam do każdego z nich po pół szklanki octu. Odczekałam około 15 minut i spłukałam odpływy gorącą wodą. Taka mieszanka usunie zalegające resztki organiczne i zabije larwy ćmianek.

Jak pozbyć się latających ćmianek z domu?

Oczywiście poza pozbyciem się gniazd z larwami ćmianek, nie wolno zapominać o dorosłych osobnikach, latających po naszym mieszkaniu.  Dorosłych, latających ćmianek można pozbyć się stosując olejki zapachowe. Olejek lawendowy, eukaliptusowy, miętowy - muszki kanalizacyjne wprost nie znoszą ich intensywnych zapachów. Możesz dodać kilka kropel olejku do dyfuzora, spryskać nim powierzchnie w łazience i kuchni lub nasączyć nim waciki i umieścić je w pobliżu odpływów i innych miejsc, gdzie pojawiają się ćmianki. Zapobiegawczo warto także raz w tygodniu wlewać do odpływów gorącą wodę.

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