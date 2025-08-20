Żadnych much w domu. Przetrzyj ramy okien i drzwi, a owady będą je omijać szerokim łukiem. Odstraszacz na muchy

Sposoby na pozbycie się much z domu

Muchy w domu to nie tylko irytujący problem, ale także zagrożenie dla naszej higieny. Przenoszą bakterie, a przez to, że siadają na blatach kuchennych i żywotności mogą ją zanieczyszczać. Na szczęście istnieje wiele sposobów, aby skutecznie pozbyć się much z domu. Przede wszystkim należy zadbać o czystość, zwłaszcza w kuchni. Regularnie usuwaj resztki jedzenia i napojów. Owoce, warzywa i inne produkty spożywcze przechowuj w szczelnie zamykanych pojemnikach, aby nie narażać ich na obsiadanie przez owady. Używaj też kosza z pokrywką i regularnie go opróżniaj, zwłaszcza w ciepłe dni. Jednym z najpopularniejszych sposobów są też lepy na muchy. Jednak nie jest to do końca skuteczna metoda, która pozwoli pozbyć się wszystkich owadów. Zdecydowanie lepiej jest zamontować moskitiery w oknach i drzwiach, aby uniemożliwić muchom wlot do domu. Warto także zastosować naturalne odstarszacze na muchy, które zniechęcą owady do wpraszania się do naszego domu.

Przetrzyj ramy okien i drzwi, a muchy będą omijać dom szerokim łukiem

Zacznijmy od tego, że muchy nie lubią zapachu lawendy, mięty pieprzowej, eukaliptusa lub cytryny. Możesz rozpylić olejki eteryczne o tych zapachach w powietrzu, użyć dyfuzora lub nasączyć waciki i umieścić je w różnych miejscach w domu. Jednak jeśli chcesz zablokować muchom dostęp do swojego domu czy mieszkania, wetrzyj takie olejki w ramy okien i drzwi wejściowych. Jak to zrobić, by muchy omijały Twój dom szerokim łukiem? Do szklanki z wodą zapuść 20 - 30 kropli wybranego olejku eterycznego: lawendowego, miętowego, cytrynowego lub waniliowego. Zamieszaj, zwilż płynem ściereczkę i przetrzyj framugi okien i drzwi.