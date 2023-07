Nieprawdopodobnie dobry płyn na muchy w domu. Odstraszy je w 10 minut. Ekologiczny i skuteczny

Domowe sposoby na muchy w domu. Jak się ich pozbyć?

Lato to okres, kiedy muchy nie dają nam żyć. Wpadają do mieszkań, domów i zatruwają codzienność domownikom. Choć sposobów na muchy jest wiele, niektóre z nich nie zadziałają od razu. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań są lepy na muchy. Jednak nie jest to do końca skuteczna metoda, która pozwoli pozbyć się wszystkich owadów. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić w walce z insektami dostającymi się do domu jest zamontowanie w oknach i drzwiach moskitier, które doskonale ochronią pomieszczenia. Można również przygotować domowy sprej na muchy z pieprzem cayenne. Owady nie znoszą tego zapachu więc będzie na nie działać niczym odstraszacz. Do domowych sposobów na muchy zalicza się także olejek eteryczny: lawendowy, miętowy, z trawy cytrynowej lub z bergamotki. Wystarczy go podgrzać, aby wydobył z siebie intensywny zapach.

Ekologiczny i skuteczny płyn na muchy

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na muchy jest olejek waniliowy. Postaw na stole otwarty słoik z waniliowym olejkiem zapachowym, a możesz być pewien, że owady uciekną w mig. Można także zapalić świece zapachową.

