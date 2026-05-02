Wpuść 10 kropli i spryskaj ramy okien oraz drzwi. Na muchy lepsze niż moskitiera. Będą omijać Twój dom z daleka. Odstrasza muchy

Nastały w końcu cieplejsze dni i większość osób wykorzystuje ten moment na wietrzenie mieszkań. Chętnie otwieramy okna, aby wpuścić do wnętrz świeże powietrze, ale nie tylko. Wraz z powietrzem do naszych mieszkań chętnie wpadają także nieproszeni goście, czyli muchy. I wtedy zaczyna się walka z owadami w domu. Te irytujące owady wpadają do środka i zatruwają codzienność domownikom. Choć sposobów na muchy jest wiele, niektóre z nich nie zadziałają od razu. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań są lepy na muchy. Jednak nie jest to do końca skuteczna metoda, która pozwoli pozbyć się wszystkich owadów. Bardzo ważne w zwalczaniu much w domu jest ich odstraszanie. Dlatego warto przygotować taki oprysk odstraszający muchy na bazie wody oraz olejku waniliowego lub lawendy. Wystarczy dodać 10 kropli olejku na 1 szklankę letniej wody, przelać mieszankę do butelki z atomizerem i spryskać nią ramy okien i drzwi wejściowych swojego domu. Taki zapach działa na owady jak tarcza obronna i nie będą chciały wlatywać do wnętrz naszego lokum.

Naturalny sprej odstraszający muchy w domu

Warto również taki sprej rozpylić w każdym pomieszczeniu swojego domu, aby drażniący zapach wypędził owady, które już zdążyły się u nas zadomowić. Do 0,5 litra wody dodaj 20 kropli olejku eterycznego. Najlepiej wybrać ten, którego muchy nie lubią, czyli:

Lawendowy,

Eukaliptusowy,

Miętowy,

Cytrynowy,

Geraniowy,

Trawa cytrynowa,

Cynamonowy.

Mieszankę przelej do butelki z atomizerem i rozpyl we wnętrzach mieszkania. Spryskaj nim także obszary, gdzie pojawiają się muchy: okna, drzwi, blaty kuchenne, okolice kosza na śmieci. Unikaj spryskiwania bezpośrednio jedzenia.

7

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie