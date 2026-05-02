Wpuść 10 kropli i spryskaj ramy okien oraz drzwi. Na muchy lepsze niż moskitiera. Będą omijać Twój dom z daleka. Odstrasza muchy

Katarzyna Kustra
2026-05-02 5:08

Cieplejsze dni, otwarte okna i oczywiście znany wielu osobom problem - muchy w domu. Zamiast zastanawiać się, co odstrasza muchy w domu, po prostu przygotuj ten domowy płyn, którym spryskaj ramy okien oraz drzwi. Wpuść 10 kropli do wody, a owady będą omijać Twój dom z daleka. Działa na nie lepiej niż moskitiera.

Autor: Shutterstock Sposób na muchy w domu
  • Ciepłe dni sprzyjają wietrzeniu, ale otwarte okna wpuszczają do domu niechciane muchy.
  • Tradycyjne metody, jak lepy, często nie są wystarczająco skuteczne w walce z owadami.
  • Prosty domowy spray z olejków eterycznych skutecznie odstraszy muchy od Twojego mieszkania.
  • Poznaj przepis na naturalny odstraszacz, który ochroni Twój dom przed intruzami!

Nastały w końcu cieplejsze dni i większość osób wykorzystuje ten moment na wietrzenie mieszkań. Chętnie otwieramy okna, aby wpuścić do wnętrz świeże powietrze, ale nie tylko. Wraz z powietrzem do naszych mieszkań chętnie wpadają także nieproszeni goście, czyli muchy. I wtedy zaczyna się walka z owadami w domu. Te irytujące owady wpadają do środka i zatruwają codzienność domownikom. Choć sposobów na muchy jest wiele, niektóre z nich nie zadziałają od razu. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań są lepy na muchy. Jednak nie jest to do końca skuteczna metoda, która pozwoli pozbyć się wszystkich owadów. Bardzo ważne w zwalczaniu much w domu jest ich odstraszanie. Dlatego warto przygotować taki oprysk odstraszający muchy na bazie wody oraz olejku waniliowego lub lawendy. Wystarczy dodać 10 kropli olejku na 1 szklankę letniej wody, przelać mieszankę do butelki z atomizerem i spryskać nią ramy okien i drzwi wejściowych swojego domu. Taki zapach działa na owady jak tarcza obronna i nie będą chciały wlatywać do wnętrz naszego lokum.

Naturalny sprej odstraszający muchy w domu

Warto również taki sprej rozpylić w każdym pomieszczeniu swojego domu, aby drażniący zapach wypędził owady, które już zdążyły się u nas zadomowić. Do 0,5 litra wody dodaj 20 kropli olejku eterycznego. Najlepiej wybrać ten, którego muchy nie lubią, czyli:

  • Lawendowy,
  • Eukaliptusowy,
  • Miętowy,
  • Cytrynowy,
  • Geraniowy,
  • Trawa cytrynowa,
  • Cynamonowy.

Mieszankę przelej do butelki z atomizerem i rozpyl we wnętrzach mieszkania. Spryskaj nim także obszary, gdzie pojawiają się muchy: okna, drzwi, blaty kuchenne, okolice kosza na śmieci. Unikaj spryskiwania bezpośrednio jedzenia.

