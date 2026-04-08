Koniec z molami w kuchni! Nasącz waciki i włóż do szafek kuchennych, a owady znikną raz na zawsze. Domowy sposób na mole spożywcze

Mole spożywcze to uciążliwy problem w kuchni, który wymaga natychmiastowej reakcji, by zapobiec rozprzestrzenianiu się.

Ich larwy żerują w suchej żywności, a same owady potrafią szybko skolonizować całą spiżarnię, jeśli nie podejmie się odpowiednich kroków.

Istnieje prosty, domowy sposób, by skutecznie odstraszyć te szkodniki i zabezpieczyć szafki kuchenne przed ich powrotem.

Koniec z molami w kuchni! Nasącz waciki i włóż do szafek

Mole spożywcze to szkodniki, które najczęściej widzimy w kuchni. I choć na pierwszy rzut oka wydają się niegroźne, jednak to tylko pozory. Ich larwy najczęściej bytują w suchej żywności. Często możesz przynieść je ze sklepu wraz z ryżem, kaszą lub mąką. Bardzo szybko roznoszą się po kolejnych produktach w szafkach kuchennych i przez to potem niezwykle ciężko się ich pozbyć. Jeśli zauważyłaś w swojej kuchni te małe owady, to musisz od razu działać i to kompleksowo. Oczywiście tu ważne jest staranne wysprzątanie każdego zakamarku szafek kuchennych, o czym przeczytasz poniżej. Kiedy szafki będą czyste, a produkty spożywcze dobrze zabezpieczone, wstawiamy je do szafek i teraz należy zadbać o ochronę naszej kuchni przed ponowną inwazją moli. Jak to zrobić? Wystarczy, że nasączysz olejkiem lawendowym waciki kosmetyczne lub naklejki filcowe i umieścisz je w każdej szafce. Mole nie znoszą tego zapachu, dlatego na pewno ponownie się u Ciebie nie zadomowią.

Domowy odstraszacz na mole spożywcze. Jak się ich pozbyć z kuchni?

Oprócz lawendy, można również zastosować inny olejek eteryczny, który zadziała na mole spożywcze odstraszająco. Do tych zapachów należą m.in.: mięta pieprzowa, eukaliptus, goździk, cynamon, cytryna. Warto również na blatach kuchennych ustawić pułapki na latające owady. Postaw miseczkę wypełnioną octem, który działa na mole drażniąco.

Jak zwalczyć mole spożywcze z kuchni? Posprzątaj i zabezpiecz

Oczywiście w walce z molami spożywczymi kluczowe jest uprzątnięcie każdego zakamarka kuchni. W pierwszej kolejności wyjmij wszystko z szafek kuchennych i umyj ich wnętrza wodą z mydłem, a po osuszeniu przetrzyj je octem. Pamiętaj także, aby zrobić porządek z produktami, które w tych szafkach przechowywałaś. Wszystkie produkty spożywcze, które były nieotwierane (te otwarte od razu wyrzuć do kosza), a zatem nie ma ryzyka, że w nich zamieszkały owady, umieść w szczelnie zamykanych pojemnikach. Jeśli nie chcesz, aby mole spożywcze wróciły do Twojej kuchni, pamiętaj, aby do pojemników z sypkimi produktami włożyć 1-2 liści laurowych. Wynika to z faktu, że te trudne do wytępienia owady nie znoszą zapachu liści laurowych, a więc jej obecność będzie je skutecznie wypędzać z jedzenia i szafek kuchennych.

