i Autor: Shutterstock

Czysta toaleta

Wlej 1 łyżeczkę, wymieszaj i wyczyść deskę klozetową. Żółte plamy znikną w kilka minut. Sposób na czyszczenie deski sedesowej

Żółte plamy na desce klozetowej są niezwykle trudne do usunięcia. Dlatego, jeśli chcesz się ich pozbyć i sprawić, że deska sedesowa będzie perfekcyjnie czysta i biała, jak ze sklepu, to przygotuj tę domową pastę czyszczącą. Wlej 1 łyżeczkę do proszku, wymieszaj i wyczyść nią brudną deskę. Kombinacja tych dwóch składników zadziała niczym ekologiczny wybielacz na żółte plamy.