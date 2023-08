Wlej ten płyn do wody i umyj rolety dzień noc. Wyczyścisz je bez zdejmowania. Przełomowy sposób na czyszczenie rolet okiennych

Wlej do wody i umyj tym rolety dzień noc. Przełomowy sposób ułatwi porządki

Czym myć rolety dzień noc? Modne w ostatnich latach rolety okienne są nie tylko praktyczne, ale także tanie i wyglądają niezwykle gustownie. Jednak mają jedną wadę - w przeciwieństwie do żaluzji czy rolet rzymskich, ten typ zasłon okiennych, jest dość skomplikowany w czyszczeniu. Nie wystarczy przetrzeć go mokrą ściereczką, a pranie w pralce jest zakazane. Jak zatem powinno się czyścić rolety dzień noc? Ten sposób może okazać się dla posiadaczy rolet typu dzień noc przełomowy. Wystarczy, że wlejesz do 2 litrów ciepłej wody 2 łyżki płynu zmiękczającego. Następnie zwilż w roztworze ściereczkę i wyczyść nią zabrudzenia na roletach. Często polecanym sposobem na czyszczeniem jest pasta z sody oczyszczonej. Do proszku dodaj odrobinę wody, aż postawnie gęsta jednolita konsystencja i nałóż na zabrudzenia. Jednak ten trik jest odpowiedni jedynie do białych i jasnych tkanin.

Jak dbać o rolety dzień noc?

Jeśli chcesz, aby rolety posłużyły Ci przez wiele lat, to koniecznie pamiętaj o ich regularnym czyszczeniu, nawet z powierzchownych zabrudzeń. Po pierwsze odkurzaj je raz w miesiącu. Rób to wzdłuż pasów. Poza tym przemywaj je wodą. Nie musisz stosować żadnego detergentu. Po prostu zwilżaj ściereczkę i delikatnie przecieraj materiał. Po wszystkim rozwiń materiał i poczekaj aż dobrze wyschnie, aby nie pojawiła się na nim pleśń.

