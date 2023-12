Wlewam 0,5 litra i nastawiam pranie w wysokiej temperaturze. Problem pleśni w pralce znika sam. Sposób, jak pozbyć się pleśni w pralce

Wlewam 0,5 litra do pralki i ją włączam. Genialny sposób na pozbycie się pleśni z pralki

Jak się pozbyć pleśni w pralce? Pleśń pojawiające się w pralce nie jest niespotykanym zjawiskiem. Nie świadczy też o bardzo nieprawidłowym użytkowaniu samej pralki. Wilgotne środowisko to idealnie miejsce do pojawiania się pleśni i grzybów. Szczególnie często pleśń powstaje na gumowych uszczelkach pralki. Ważne, by pralkę regularnie czyścić i suszyć bęben po skończonym praniu. Nowoczesne urządzenia wyposażone są w specjalny program do czyszczenia pralki, ale możesz te ją myc ustawiając klasyczne prania z kapsułką do zmywarki umieszczoną w bębnie pralki. Co jednak w przypadku, gdy pleśń się już pojawiła? To nie powód do paniki, zanim zaczniesz sięgać po specjalistyczne środki, spróbuj domowym metod. W walce z pleśnią są one niezastąpione.

Za każdym razem, gdy zauważę w pralce niewielkie ilości pleśni to sięgam po ocet. Wlewam 0.5 litra octu do pojemnika na płyn do prania i nastawiam program z najwyższą temperaturą. Po skończonym praniu, wlewam do pralki wybielacz i ponownie puszczam puste pranie. Po wszystkim ściereczką porządnie przemywaj wszystkie elementy pralki. Nie zapominam o uszczelkach i kołnierzach pralki.

