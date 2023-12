Wlewam Coca-Colę do mąki, zagniatam i wstawiam do piekarnika. Cała rodzina zajada się pysznym chlebem. Przepis na chleb z Coca-Colą

Ten sposób na mycie okien znam od babci. Szyby są przejżyste i błyszczące. Sprawdź, co dodać do wody do mycia okien, żeby były długo czyste i lśniące

Wlewam Coca-Colę do mąki i piekę chleb. Nieoczywisty przepis, w którym się zakochasz

Kuchnia fusion w Twoim domu? Może niekoniecznie, ale przepis na domowy chleb z dodatkiem Coca-Coli to coś, co zdecydowanie warto wypróbować. Z początku podchodziłam do tego pomysłu bardzo sceptycznie. W mojej głowie napoje gazowane raczej nie łączą się z aromatycznymi wypiekami. Jednak przepis był na tyle intrygujący, że postanowiłam go przetestować. Okazało się, że łączenie nieoczywistych składników w kuchni może wyjść na plus. Chleb z dodatkiem Coca-Coli to przepis, który od pewnego czasu robi furorę w internecie. Na swoim kanale na YouTubie pokazał go nawet bloger kulinarny "Ekmek". To z jego przepisu korzystałam robiąc swój wypiek. Potrzebne Ci składniki to:

400 gramów mąki pszennej typ 500

1 łyżka cukru

1 łyżeczka soli

8 gramów suszonych drożdży

200 ml coca-coli

1 jajko

3 łyżki oleju roślinnego

Zobacz także: Ten sposób na mycie okien znam od babci. Szyby są przejżyste i błyszczące. Sprawdź, co dodać do wody do mycia okien, żeby były długo czyste i lśniące

Do mąki dodaj wszystkie składniki suche i dokładnie wymieszaj. Do tak przygotowanej mieszanki dodaj Coca-Colę. Uważaj, by się za bardzo nie pieniła. Dodaj także 3 łyżki olejku i zacznij wyrabiać ciasto. Kiedy masa będzie jednolita włóż ją do miski nasmarowanej olejem. Przykryj ciasto ściereczką i odstaw na godzinę. Po tym czasie ponownie je zagnieć i podziel na 3 części. Uformuj z nich wałki i splataj je ze sobą jak warkocz. Wstaw do piekarnika i piecz około godzinę.

Sonda Czy umiesz gotować? Tak, to moja pasja! Czasem coś upichcę, gdy muszę Absolutnie nie!