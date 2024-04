Wlewam kilka kropel tego olejku do pralki. Moje ręczniki w końcu przestały śmierdzieć po praniu. Żadna soda czy ocet nie były tak skuteczne. Ręczniki po praniu są pachnące i świeże

Wyjmuję z lodówki i dodaję do wody. W maju mam idealny nawóz do truskawek. Owoce będą soczyste niczym z hiszpańskich upraw. Nawóz do truskawek

Żadna soda oczyszczona czy ocet. To jest najlepszy sposób na ekologiczne pranie ręczników

Sposobów na naturalne pranie ręczników jest wiele. Do najpopularniejszych zdecydowanie należy soda oczyszczona oraz ocet. To świetnie składniki, które skutecznie dopierają i odświeżają tkaniny. Cześć osób do prania ręczników poleca również glicerynę oraz proszek do pieczenia. Posiadają one właściwości wybielające i antybakteryjne. Moim świetnym sposobem na pozbycie się brzydkich zapachów po praniu jest olejek herbaciany. Wystarczy dodać do pralki dodać 5-10 kropel olejku eterycznego i nastawić tradycyjne pranie. Olejek herbaciany posiada szereg właściwości, które rewelacyjnie sprawdzą się podczas prania. Sprawi on, że pranie będzie pachnące, a brzydkie zapachy zneutralizowane. Szczególnie nada się do usuwania potu oraz wilgoci. Dodatkowo olejek herbaciany ma właściwości antybakteryjne i usuwa niewidoczne zabrudzenia. Olejek herbaciany możesz również aplikować bezpośrednio na plamę. Wspomaga on dopieranie uciążliwych plam.

Olejek herbaciany do prania ręcznego. Pokochasz ten sposób

Olejek herbaciany to również świetny dodatek do prania ręcznego. W tym przypadku już 2-3 krople na 1 litr wody tego olejku eterycznego zrobią robotę. Pranie po wysuszeniu będzie pięknie pachnieć, a wszystkie brzydkie zapachy zostaną zneutralizowane. Olejek herbaciany do prania ręcznego sprawdzi się przede wszystkim w przypadku delikatnych tkanin, których nie można prać w pralce.

