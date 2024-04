Zwijam w kulkę, sypię sodę i czyszczę brudny piekarnik. Efekt zwala z nóg, a ja się nie narobię. Czyszczenie piekarnika

Zamiast do aromatycznego obiadu dodaję to do pralki podczas prania białych ręczników. Jeszcze nigdy ręczniki nie były tak pachnące i miękkie. Biel daje po oczach

Zwijam w kulkę, sypię sodę i czyszczę brudny piekarnik. Efekt zwala z nóg

Każdy wie, że raz na jakiś czas należy porządnie wyczyścić piekarnik, a najlepiej robić to regularnie na przykład raz w miesiącu, aby zapobiec mocnemu przywieraniu przypalonego jedzenia do wnętrza urządzenia, rusztu, czy blachy. W ten sposób unikniemy konieczności szorowania piekarnika i stosowania silnej chemii. Niewiele osób wie, że piekarnik można skutecznie wyczyścić, stosując domowe sposoby. Tu pomocna jest folia aluminiowa, która doskonale zastępuje czyścik, czy gąbkę, a nawet można rzec, że jest od nich skuteczniejsza w usuwaniu zabrudzeń. Zwiń kawałek folii w kulkę, posyp zabrudzoną powierzchnię piekarnika sodą oczyszczoną lub przygotowaną wcześniej pastą z sody i staranie szoruj kulką folii każde zabrudzenie. Na koniec spłucz letnią wodą i gotowe. Przypalone jedzenie czy tłuszcz zniknie raz na zawsze.

Czyszczenie piekarnika. Inne domowe sposoby

Zanim przystąpisz do szorowania wnętrza swojego piekarnika, wykonaj tę jedną czynność, która zmiękczy wszelkie zabrudzenia. Dzięki temu będzie Ci o wiele łatwiej potem je usunąć. Do naczynia żaroodpornego nalej wody do połowy jego objętości, wrzuć do niej kapsułkę do zmywarki i umieć w piekarnik. Urządzenie nastaw na temperaturę 150 stopni na 2 godziny. Następnie wlej trochę octu spirytusowego do butelki ze spryskiwaczem i spryskaj nim całe wnętrze piekarnika, dzięki temu będzie dokładnie wyczyszczony i lśniący. Później ostatni raz przetrzyj wilgotną szmatką, czyszcząc każdy zakamarek, tak by na ściankach piekarnika nie pozostały resztki sody oczyszczonej.