Zetrzyj mydło na tarce i dodaj ten kuchenny składnik. W ten sposób wyczyścisz piekarnik bez szorowania. Tłuszcz oraz brud rozpuszczą się w mgnieniu oka. Czyszczenie piekarnika

Jak wyczyścić piekarnik?

Piekarnik to trochę sekretne miejsce, o którego czyszczeniu często się zapomina. To ogromny błąd, w piekarniku przygotowywane jest jedzenie. Czysty piekarnik pozwala zachować higienę podczas przyrządzanie potraw. Mycie piekarnika nie należy do przyjemności. Przypalone jedzenie oraz przywierająca spalenizna to najgorszy rodzaj brudu. Tego rodzaju zabrudzenia piekarnika są trudne do usunięcia. Bywa, że nawet uporczywa szorowanie na się zdaje. Na szczęście w takim przypadku z pomocą przychodzą domowe, sprawdzone sposoby.

Moja babcia zawsze tylko ten sposób czyściła piekarnik. Zawsze lśnił na błysk

Babcia Krysia była wierna domowym sposobom na sprzątanie. Nie uznawała kupnych detergentów. Uważała, że to strata pieniędzy. Jej piekarnik przeszedł niemalże do legendy w naszej rodzinie. Zawsze lśnił czystością i nie było w nim grama spalenizny. Babcia wyznała mi, że sekretem czyszczenia piekarnika jest szare mydło i cukier. Na tarce z dużymi oczkami zetrzyj szare mydło na wióry. Wlej odrobinę wody i łyżkę cukru. Mieszaj aż całość się rozpuści. Tak przygotowaną masę nałóż na zabrudzenia i delikatnie wyszoruj. Tłuszcz powinien rozpuścić się bez większego wysiłku. W przypadku większych zabrudzeń warto delikatnie podgrzać wodę.

