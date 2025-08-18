Włóż korek od wina do kosza z owocami. Pozbędziesz się okropnego problemu w kuchni

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-08-18 13:42

Słyszałaś kiedyś o tym, aby umieścić korek z butelki po winie w koszyku z owocami? Zapewne wiele osób zastanawia się po co to robić? Otóż ten prosty i niepozorny trik pomoże pozbyć się jednego z najpowszechniejszych problemów w naszej kuchni, a owoce pozostaną świeże na dłużej. Jest jednak jedna bardzo ważna zasada.

Kosz z owocami

i

Autor: Shutterstock Kosz z owocami

Włóż korek od wina do kosza z owocami. Pozbędziesz się problemu w kuchni

Owoce i warzywa, które najczęściej trzymamy w koszyku w kuchni mogą bardzo szybko zacząć się psuć. Problem ten nasila się zwłaszcza latem, gdyż wysokie temperatury tylko przyspieszają proces gnicia owoców. Można oczywiście sprawić, że nasze owoce będą dłużej świeże i soczyste. Wystarczy zastosować kilka zasad ich przechowywania. Znajoma zdradziła mi również swój trik na przechowywanie owoców w koszyku, dzięki któremu te nie psują się i nie gniją przez wiele dni. Otóż wystarczy umieścić w koszu z owocami korek po winie. Korek po winie w koszu z owocami ma za zadanie spowolnić proces psucia się owoców, szczególnie tych, które szybko dojrzewają, jak banany czy awokado. Dlaczego? Korek jest porowaty i ma zdolność do wchłaniania wilgoci z otoczenia. Nadmiar wilgoci sprzyja rozwojowi pleśni i gniciu owoców, więc korek pomaga utrzymać suchsze środowisko w koszu. Co więcej, umieszczenie korka na dnie kosza może pomóc w poprawie cyrkulacji powietrza wokół owoców. Lepszy przepływ powietrza ogranicza gromadzenie się wilgoci i zapobiega rozwojowi pleśni.

Jak przechowywać owoce, aby nie gniły?

Istnieje kilka zasad, które pomogą owocom zachować świeżość przez długi czas. Przede wszystkim oddzielaj owoce produkujące etylen od tych wrażliwych na etylen. Etylen przyspiesza dojrzewanie owoców, a co za tym idzie też ich gnicie. Owoce produkujące dużo etylenu to m.in. jabłka, banany, awokado, gruszki, pomidory. Owoce wrażliwe na etylen to m.in. jagody, winogrona, kiwi, arbuzy, ogórki. Najlepiej trzymać je w oddzielnych pojemnikach. Na dnie kosza umieść owoce, które są mniej podatne na uszkodzenia i gniecenie, np. jabłka, pomarańcze, gruszki. Natomiast na wierzchu ułóż delikatne owoce, takie jak jagody, maliny, winogrona, brzoskwinie. Pozostaw trochę przestrzeni między owocami, aby zapewnić cyrkulację powietrza. Warto również przechowywać owoce w koszach z otworami. Wyłóż dno kosza papierem kuchennym lub ręcznikiem, aby wchłaniać nadmiar wilgoci.

OWOCE