Wraca kultowa oferta od znanej sieci fast food

Złociste Stripsy czy pikantne Hot Wings? KFC zachęca do miksowania smaków. W ramach najnowszej promocji na „Drugi kubełek 50% taniej” przy zakupie jednego kubełka, kolejny zgarniesz za połowę ceny. Oferta została stworzona z myślą o tych, którzy wiedzą, że ulubione jedzenie smakuje najlepiej wtedy, gdy można się nim podzielić z bliskimi. Nie trać czasu na wybieranie, skomponuj własny zestaw i ciesz się kultowym kurczakiem w specjalnej cenie.

Weekendowe maratony serialowe, spontaniczne spotkania w plenerze czy po prostu długie, wieczorne rozmowy przy wspólnym stole – każda okazja jest dobra, by spędzić czas razem. Kubełki KFC od lat łączą ludzi, współtworząc wspomnienia pełne luzu, dobrej atmosfery i chrupiącego kurczaka. Odpuść spędzanie godzin w kuchni i skup się na tym, co ważne, czyli chwilach z najbliższymi.

„Drugi kubełek 50% taniej” to limitowana oferta, dostępna we wszystkich restauracjach i w dostawie od 31 lipca do 6 września. Promocja obowiązuje wyłącznie w piątki, soboty i niedziele i dotyczy wybranych kubełków.