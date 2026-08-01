Wraca kultowa oferta od znanej sieci fast food

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-08-01 2:20

KFC przychodzi z dobrą wiadomością dla wszystkich fanów złocistego kurczaka. Promocja „Drugi kubełek 50% taniej” ponownie zagości we wszystkich restauracjach KFC już 31 lipca! Od piątku do niedzieli czeka na Ciebie oferta, dzięki której drugi ulubiony kubełek kupisz za połowę ceny. To doskonały pretekst, by zebrać paczkę najbliższych i celebrować wspólne chwile przy stole pełnym chrupiącego kurczaka.

Przewrócony kubełek KFC, z którego wysypują się kawałki kurczaka w panierce. O promocji w KFC przeczytasz na SE.
Autor: KFC/ Materiały prasowe

Złociste Stripsy czy pikantne Hot Wings? KFC zachęca do miksowania smaków. W ramach najnowszej promocji na „Drugi kubełek 50% taniej” przy zakupie jednego kubełka, kolejny zgarniesz za połowę ceny. Oferta została stworzona z myślą o tych, którzy wiedzą, że ulubione jedzenie smakuje najlepiej wtedy, gdy można się nim podzielić z bliskimi. Nie trać czasu na wybieranie, skomponuj własny zestaw i ciesz się kultowym kurczakiem w specjalnej cenie.

Weekendowe maratony serialowe, spontaniczne spotkania w plenerze czy po prostu długie, wieczorne rozmowy przy wspólnym stole – każda okazja jest dobra, by spędzić czas razem. Kubełki KFC od lat łączą ludzi, współtworząc wspomnienia pełne luzu, dobrej atmosfery i chrupiącego kurczaka. Odpuść spędzanie godzin w kuchni i skup się na tym, co ważne, czyli chwilach z najbliższymi.

„Drugi kubełek 50% taniej” to limitowana oferta, dostępna we wszystkich restauracjach i w dostawie od 31 lipca do 6 września. Promocja obowiązuje wyłącznie w piątki, soboty i niedziele i dotyczy wybranych kubełków.

KFC
Autor: KFC/ Materiały prasowe
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