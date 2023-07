Węgierskie leczo według Roberta Makłowicza. Polacy robią to źle. Cukinia i pieczarki to zakazane składniki

Jak prać ubrania z tkanin syntetycznych?

To najczęściej ubrania wykonane z syntetycznych i sztucznych tkanin elektryzują się po praniu. Sprzyja temu suche i ciepłe powietrze, dlatego, jeśli oprócz tego zostaną one uprasowane to dosłownie "strzelają" na ciele i komfort ich noszenia spada do zera. Jeśli tkanina ma silne skłonności do elektryzowania się, ale wymaga prasowania, warto ją poddać temu zabiegowi, ale na mokro. Kolejnym znanym każdemu sposobem na elektryzujące się ubrania jest używanie płynu do zmiękczania, który sprawi, że tkaniny będą przyjemne w dotyku. Trikiem, który może okazać się pomocny, jest zastosowanie metalowego wieszaka. Jeśli na przykład zauważyłaś, że twoja bluzka się elektryzuje, a chciałaś ją za chwile założyć, przesuń metalowy wieszak wzdłuż ubrania. W ten sposób przeniesiesz ładunek elektryczny z odzieży na wieszak.

Trik na pranie ubrań z kulkami folii aluminiowej

W sieci pojawił się doskonały sposób na pranie ubrań, dzięki czemu nie będą się elektryzować. Wystarczy wrzucić do pralki trzy kulki wykonane z folii aluminiowej, dorzucić do niej brudną odzież i nastawić pranie. Kulki powinny być nieco mniejsze od pięści - o średnicy około 7 cm. Jeśli do suszenia odzieży używasz suszarki bębnowej, to do niej również możesz śmiało wrzucić kulki z folii aluminiowej, aby zapobiec naelektryzowaniu się sztucznych tkanin.

Sonda Wypróbujesz sposób z kulkami z folii? Tak Nie Nie wiem