Wsyp 2 łyżki do wody i spryskaj kanapę. Będzie jak nowa. Nawet najgorsze plamy znikną. Sposób na pranie kanapy w domu

Wsyp 2 łyżki do wody i spryskaj kanapę. Będzie czysta jak nowa

Narożnik i sofa to jedno z najczęściej obleganych miejsc w domu. To na niej domownicy często przesiadują, jedzą, czy wypoczywają. Nie dziwi zatem fakt, że tapicerowany mebel szybko się brudzi. Zwłaszcza jeśli jest wykonany z materiału takiego jak welur, czy inna tkanina, która łatwo chłonie wilgoć czy brud. Wtedy konieczne jest regularne pranie kanapy. Oczywiście najprościej jest wykorzystać w tym celu odkurzacz piorący, jednak jeśli nie masz go akurat pod ręką, nic straconego - Twoja sofa może być czysta szybko i to za grosze. Wykorzystaj domowy sposób na pranie kanapy. Wsyp 2 łyżki sody oczyszczonej do wody i dodaj sok z jednej cytryny. Porządnie wymieszaj i poczekaj, aż mieszanka zacznie się delikatnie pienić. Następnie rozpyl przygotowany płyn na tapicerce i okrężnymi ruchami przetrzyj ściereczką. Całość pozostaw do wyschnięcia i odkurz.

Jak usunąć plamy z kanapy?

Jeśli na Twojej kanapie są widoczne plamy, na przykład po winie, kawie, czy pomidorach, to pamiętaj, że ich również możesz się pozbyć stosując domowe triki. Jeśli mydło z wodą nie zda egzaminu, to wykorzystaj roztwór octu i wody w proporcjach 1:1. Zwilż w nim szmatkę i pocieraj zabrudzone na tapicerce miejsce. Równie skuteczny będzie roztwór kwasku cytrynowego i wody. Dodaj łyżeczkę kwasku do wody i przetrzyj nim plamę.