Wsyp tę przyprawę do odpływu prysznica. Brzydki zapach natychmiast zniknie

KLJU
2026-06-25 12:21

Uciążliwy fetor ulatniający się z brodzika może zepsuć każdą kąpiel i wpłynąć na komfort w domu. Zazwyczaj odpowiadają za to resztki żeli, szamponów oraz gromadzące się włosy, tworzące w rurach siedlisko dla bakterii. Zanim zastosujesz agresywne środki czyszczące, sprawdź domowe metody, wykorzystując to, co zapewne masz w swoich kuchennych szafkach.

Nowoczesna łazienka z prysznicem ze szklanymi drzwiami, białym brodzikiem i toaletą, z drewnianą szafką z umywalką i lustrem z podświetleniem. Na blacie butelki z płynami, ręczniki i roślina. W naszym portalu przeczytasz o domowych sposobach na nieprzyjemny zapach z odpływu prysznica.
Autor: AI/ Freepik.com
  • Uciążliwy zapach z brodzika to powszechny problem, za który odpowiadają osady i bakterie gromadzące się w odpływie.
  • Zamiast sięgać po agresywną chemię, odkryj genialny, naturalny sposób na odświeżenie odpływu, wykorzystujący zaskakujący składnik z twojej kuchni.
  • Sprawdź, jak prosty kuchenny produkt może w mgnieniu oka zneutralizować nieprzyjemne wonie i przywrócić świeżość w łazience.

Prysznic i brodzik należą do stref, które wymagają częstego sprzątania, ponieważ brudzą się w błyskawicznym tempie. Podczas codziennych kąpieli spłukujemy resztki naskórka, mydliny, szampony, a do tego gubimy włosy, co w konsekwencji skutkuje zatykaniem rur i spowolnionym odprowadzaniem wody, a w końcu pojawieniem się brzydkiego aromatu. Zazwyczaj pierwszym odruchem jest zakup silnych i żrących preparatów ze sklepu. Warto jednak wiedzieć, że skuteczne metody odświeżenia i zneutralizowania zapachu w łazience można znaleźć we własnym domu, bez narażania się na chemiczne opary.

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Użyj cynamonu do odpływu brodzika. Brzydki zapach z rur to już przeszłość

Znakomitym sposobem na walkę z uciążliwym smrodem jest zastosowanie zwykłego, mielonego cynamonu, który idealnie sprawdza się nie tylko w wypiekach. Należy wsypać do otworu odpływowego około jednej do dwóch łyżeczek tej aromatycznej przyprawy, a następnie zalać wszystko delikatnie ciepłą wodą, by uwolnić olejki eteryczne. Jej specyficzny, korzenny zapach momentalnie radzi sobie z przykrymi woniami dochodzącymi z instalacji sanitarnych. Co więcej, w cynamonie obecne są naturalne substancje o działaniu antybakteryjnym, które skutecznie hamują namnażanie się mikrobów odpowiedzialnych za ten uciążliwy kłopot.

Przed wykonaniem tego zabiegu dobrze jest dokładnie wyczyścić sitko i wyciągnąć zgromadzone włosy czy większe resztki brudu. Systematyczne pozbywanie się tych nieczystości oraz dbanie o zapach rur znacznie zwiększy higienę i sprawi, że branie prysznica znów będzie samą przyjemnością.

Należy pamiętać, że cynamon nie rozpuści głębokich zatorów i nie wyręczy nas z solidnego czyszczenia, jednak doskonale sprawdza się jako szybka interwencja zapachowa. Jest to bardzo tanie i przystępne rozwiązanie, dzięki któremu zamiast smrodu, w całej łazience będzie unosił się relaksujący, ciepły aromat przypraw.

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