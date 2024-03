Wsypuję 1 szklankę do miski z wodą i namaczam śmierdzące jeansy. Chiński zapach z nowych spodni znika po pierwszym praniu. Jak pozbyć się zapachu z jeansów?

Kiedy kazałam mojemu mężowi umyć okna, to zrobił to. Zmieszał kilka łyżek z wodą i w kilka sekund wszystkie szyby były czyste. Bez zacieków i smug. Sposób na mycie okien

Wsypuję 1 szklankę do miski z wodą i namaczam śmierdzące jeansy. Chiński zapach znika po pierwszym praniu

Często bywa tak, że kupimy sobie nowe jeansy, a zamiast w nie od razu wskoczyć, aby móc pochwalić się swoim koleżankom, to walczymy z nieprzyjemnym zapachem, którego nie jest w stanie usunąć nawet pranie w pralce z dodatkiem intensywnie pachnących płynów. Bywa, że nawet wietrzenie na świeżym powietrzu nie przynosi oczekiwanego efektu, a spodnie śmierdzą tak, że nie ma szans, aby je włożyć. Co wówczas powinnyśmy zrobić, aby pozbyć się zapachu stęchlizny z jeansów? W takiej sytuacji, zawsze sięgam po domowy środek neutralizujący zapachy - sodę oczyszczoną. Wsypuję szklankę sody do miski z letnią wodą i namaczam w niej swoje nowe jeansy, które brzydko pachną. Pozostawiam je w tym roztworze na około 30 minut. Po tym czasie piorę jeansy w pralce. Ten "chiński" zapach znika z jeansu już po pierwszym praniu.

Jak prać jeansy w pralce, aby ich nie zniszczyć?

Po pierwsze jeansy powinno się prać w krótkich programach - najlepiej do 30 minut i w niskiej temperaturze. Optymalna temperatura prania jeansów to około 30 stopni Celsjusza. Dlaczego to tak ważne? W wyższych temperaturach materiał może blaknąć, ale też się kurczyć. Kolejną kwestią jest zmiękczanie tkaniny, która z natury jest raczej sztywna. Otóż jeśli chcesz, aby Twoje jeansy były po praniu miękkie, wlej zamiast płynu do płukania, szklankę octu. Ocet ma właściwości zmiękczające materiał, ale też dba o intensywność kolorów.