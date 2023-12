Wsypuję 2 łyżki do prania i włączam program piorący firany. Odkąd sprzątaczka zdradziła mi ten sposób, nie piorę firanek inaczej. Są pachnące i śnieżnobiałe

Jak prać firanki w pralce?

Jak prawidłowo powinno prać się firanki? Zawieszone na oknach firany dodają wnętrzu przytulności i optycznie ocieplają pomieszczenie. Firanki należy regularnie prać. To warunek konieczny, w pokoju panowało świeże powietrze. Na firankach zbierają się bowiem bardzo wiele kurzy, dymu papierosowego, a także tłuszczu z kuchni. Niepranie firanki mogą intensyfikować problemy alergiczne. Aby nie zniszczyć firanek podczas prania musisz przestrzegać kilku zasad. Firanki należy prać w delikatnych programach. Te posiadające zdobienia oraz hafty najlepiej prać w programie prania ręcznego. Nigdy nie stosuj wirowania na wysokich obrotach. Możesz w ten sposób uszkodzić delikatny materiał. Optymalną temperaturą jest 30-40°C. Podobnie, jak w przypadku prania ręczników oraz pościeli pamiętaj, by nie przeładowywać bębna pralki. Ważne, by był on w 1/3 pusty. Dzięki temu detergent piorący będzie mógł swobodnie przepływać pomiędzy tkaninami, a firanki nie pogniotą się nadmiernie.

Zobacz także: Wlewam 1/2 szklanki do ciepłej wody i myję płytki w kuchni. Tłuszcz i zacieki znikają, a płytki lśnią jak nigdy wcześniej. Sposób na mycie płytek w kuchni

Wsypuję 2 łyżki i nastawiam pranie firanek. Są czyste i śnieżnobiałe jak nigdy wcześniej

W przypadku prania firanek możesz sięgnąć po domowe sposoby. Idealnie dopiorą one firanki, a są bezpiecznie dla materiału. Ja od lat korzystam z jednego sposobu na pranie firanek. Do pralki dodaję domowy proszek do prania. Mieszam ze sobą 2 łyżki proszku do pieczenia oraz 2 łyżki octu. Takie połączenie idealnie odświeży tkaniny i delikatnie je wybieli. Firanki po praniu będą czyste i pachnące. W przypadku bardzo pożółkłych firanek możesz zamiast octu dać 2 łyżki sody oczyszczonej. To naturalny wybielacz, który poradzi sobie z tego rodzaju zabrudzeniami.

Sonda Stosujesz domowe sposoby w praniu firanek? Tak, czasem to robię Nie, ale wypróbuję Nie, wolę używać detergenty ze sklepu