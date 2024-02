i Autor: Materiały prasowe Lubella

Wszyscy kochamy makaron. Lubella otworzyła własną restaurację

Prosta Pasta to nazwa pierwszej i wyjątkowej restauracji Lubelli, która kryje za sobą intrygujący, a do tego bardzo apetyczny koncept. Oficjalne otwarcie odbyło się 5 lutego 2024 roku na warszawskiej Pradze. Zebrani na kolacji goście mogli skosztować dań z menu pełnego rozmaitych potraw, przygotowanych na bazie makaronów gospodarza. Podano nawet deser z makaronu, a wszystko po to, aby inspirować ciekawymi kulinarnymi rozwiązaniami, które można przenieść do domowej kuchni. Wszyscy uczestnicy opuścili kolację z głowami pełnymi pomysłów na proste i szybkie potrawy z makaronem Lubella.