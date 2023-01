Wyborny trik na pranie białych firan. Ta stara metoda usunie z nich smog, tłuszcz i kurz. Wybieli firanki, że będą jak nowe

Jak prać białe firanki, aby były czyste?

Białe firanki dodają wnętrzu lekkości i estetycznego wyglądu. Jednak mają jeden poważny minus - ciężko utrzymać je w czystości. Z czasem pod wpływem smogu, kurzu czy tłuszczu białe firanki żółkną i szarzeją. W efekcie szybko tracą swój pierwotny wygląd. W takiej sytuacji warto wiedzieć, jak prać białe firany, aby były czyste i śnieżnobiałe. Po pierwsze trzeba zapoznać się z metką, na której producent zamieściła zasady prania i suszenia tkaniny. Przestrzegając tych zaleceń, będziemy mieć pewność, że jej nie zniszczymy. Najczęściej firanki należy prać w temperaturze nie wyższej niż 40 stopni Celsjusza. Należy również pamiętać, aby nie przeładowywać bębna pralki, gdyż przez to materiał będzie mocno pognieciony. Optymalny dla firan ładunek to około 1/3 pojemności. Zastanawiasz się, w czym najlepiej prać firany, aby je wybielić? Warto stosować specjalnie proszki do prania firan lub do pralki wsypać sody oczyszczonej. Ten zabieg sprawi, że zżółknięte firanki znowu będą perfekcyjnie białe.

Stary sposób na pranie białych firanek, który je wybieli i odświeży

Przed wrzuceniem firanek do pralki, warto je wcześniej namoczyć. W ten sposób pozbędziemy się tłuszczu i innych zabrudzeń. W czym namoczyć firanki, aby je wybielić? Jednym ze sposobów, który stosowały jeszcze nasze babcie jest namoczenie firanek w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej i soli. Można także wrzucić do wody kilka tabletek aspiryny. Po około 1 godzinie namaczania, wrzucamy firanki do pralki. I teraz wsypujemy proszek do prania, a do bębna wrzucamy skorupki jajka zamknięte w woreczku z naturalnego materiału. Następnie ustawiamy pralkę na standardowe pranie. Takie pranie firan przyniesie oszałamiające efekty. Będą śnieżnobiałe i pachnące.

