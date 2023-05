Wygryzają liście i niszczą rośliny. Opuchlaki kochają rododendrony i drzewka owocowe. Na szczęście wiemy, czego nie lubią opuchlaki i jak się przed nimi chronić

Kwiaty szczęścia i dobrobytu. Gdy ustawisz je na parapecie zaprosisz obfitość do sowjego życia, unikniesz chorób i pecha

Fatalny błąd, który niszczy zmywarkę. Polacy robią to na potęgę! Przez to zmywarka może się psuć i pobierać więcej prądu. Też tak robisz?

To warto wiedzieć

Jak przedłużyć świeżość sałaty? Doskonały sposób na przechowywanie. Zrób to, zanim włożysz ją do lodówki, a sałata będzie jak świeżo zerwana

Czego nie lubią opuchlaki, jak zwalczyć opuchlaki domowym sposobem i jak rozpoznać, czy to na pewno te szkodniki? Jeśli w swoim ogrodzie lub nawet w doniczce z pelargoniami zobaczysz małe białożółte kulki, to może być znak, że opuchlaki złożyły jaja. Wtedy trzeba szybko działać. Z jaj wykluwają się białe ławry, które żerują na korzeniach roślin. Z kolei dorosłe opuchlaki wygryzają charakterystyczne dziury w liściach. Na popularnym forum ogrodniczym jedna z internautek opisała właśnie takie objawy pojawienia się chrząszcza w ogrodzie. Kobieta zlekceważyła jaja opuchlaka, uznawszy, że mąż rozsypał nawóz. Jednak z czasem jej rododendron zaczął marnieć, a wkrótce na liściach pojawiły się wygryzione dziury. W jedną noc opuchlaki pożarły rododendron, a drugi zaczął usychać. Jak się przed tym chronić? Jak zwalczać opuchlaki? I jak rozpoznać, że to chrząszcze zaatakowały rośliny?

Spis treści

Co to są opuchlaki w ogrodzie? Te objawy powinny cię zaniepokoić

Jak pisaliśmy wyżej, opuchlaki atakują dwutorowo. Larwy żerują na korzeniach, chrząszcze pożerają liście. Jednak dorosłe osobniki są aktywne jedynie nocą. A ponieważ podobne dziury mogą wygryzać m.in. ślimaki watro zajrzeć pod spód liści. Jeśli potrząśniemy gałązkami, a chrząszcze spadną na ziemię mam konkretny dowód. Z kolei rośliny zaatakowane przez larwy obsychają i marnieją w oczach, aż w końcu obumierają. Larwy opuchlaków podobnie jak ich jaja są żółtawobiałe. Wgryzają się w skórkę korzeni oraz podstawę pnia. Opuchlaki w ogrodach pojawiają się od maja i żerują aż do jesieni. Zahibernowane larwy mogą przetrwać zimę. Natomiast jeśli chrząszcze zaatakują nasze rośliny w domu, mogą być aktywne przez cały rok.

i Autor: Shutterstock Larwy opuchlaków atakują korzenie roślin

Czego nie lubią opuchlaki? Jak zwalczać te szkodniki?

Opuchlaki atakują różne rośliny ogrodowe, ale najczęściej te o grubych, mięsistych liściach. Dlatego charakterystyczne dziury w liściach można zaobserwować na azaliach, rododendronach, ale i truskawkach czy doniczkowych pelargoniach. Zwalczanie opuchlaków nie jest łatwe jednak nie niemożliwe. Owady licznie się rozmnażają. Z wielu jaj złożonych przez samicę wykluwają się larwy gotowe do wgryzania się w korzenie roślin. Jeżeli na liściach zauważymy jedynie pojedyncze osobniki, a uszkodzenia będą niewielkie, możemy pozbyć się chrząszczy poprzez odławianie. Żeby to zrobić, najprościej będzie ustawić wokół zaatakowanej rośliny deski, które za dnia posłużą szkodnikowi za kryjówkę. Dzięki temu szybko wyłapiemy owady i nie obciążymy kwiatów. Jednak jeśli chrząszczy jest więcej lub na naszych kwiatach żerują larwy opuchlaków, nie obejdzie się bez oprysków. W sklepach ogrodniczych dostępne są specjalne preparaty, nie tylko chemiczne, ale i naturalne, które pomogą pozbyć się szkodników. Ważne, by stosować je zgodnie z zaleceniami producenta.

Co zjada opuchlaki? Naturalne i domowe sposoby odstraszania szkodników w ogrodzie i na balkonie

Larwy opuchlaków można zwalczać także nicieniami. Biologiczne preparaty zawierające gatunki nieszkodliwe dla roślin, ale zabójcze dla opuchlaków można kupić w sklepach ogrodniczych. Najlepiej zastosować je w kwietniu i/ lub w maju albo sierpniu i/lub we wrześniu. Żeby uchronić się przed opuchlakami, dobrze jest także posiać w ogrodzie wrotycz pospolity. Ta roślina skutecznie odstraszy także inne szkodniki m.in. mrówki czy mączliki. Dodatkowo odpędzi komary. Więcej o właściwościach wrotyczu piszemy tu.

ZOBACZ TEŻ: Domowy sposób na mszyce. Fantastyczny, naturalny preparat z pestki awokado uratuje twoje rośliny przed szkodnikami

Sonda Stosujesz domowe środki ochrony roślin? Tak. To najbezpieczniejsze i skuteczne Nie. Ale kupuję tylko takie preparaty, które mają naturalny skład Nie. Ostre chemiczne preparaty są najskuteczniejsze