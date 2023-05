Wyjątkowe spotkania Empiku

Toshikazu Kawaguchi, Zeruya Shalev, Aleksander Kwaśniewski, Katarzyna Grochola, Maciej Stuhr czy Justyna Suchecka – to tylko niektórzy spośród gości, którzy przyjęli zaproszenie na majowe Targi Książki Empiku. To już siódma edycja tego wydarzenia. Przez dwa tygodnie czytelnicy będą mogli codziennie spotkać online autorów najgorętszych premier i nowości literackich. Program podzielono na trzy „sceny”: na Głównej pojawią się najpopularniejsi polscy autorzy literatury obyczajowej, kryminałów i poradników. Scena Apostrof oddana zostanie w ręce twórców literatury pięknej i non-fiction. W odpowiedzi na silny trend literatury młodzieżowej odbędą się też spotkania na dedykowanej jej scenie Young Adult. Program Targów zwieńczy Gala Nagród BEST AUDIO Empik Go dla tych, którzy lubią słuchać.Wszystkie spotkania są tłumaczone na PJM i transmitowane na Facebooku i YouTube Empiku, a spotkania sceny Young Adult dodatkowo na TikToku.

Wejdź do świata YA w Warszawie

Podczas wiosennej edycji Targów Książki Empiku na czytelników czekają też dwa wyjątkowe projekty w przestrzeni miejskiej. Tym razem do świata realnego przeniesiono twórczość najpopularniejszych pisarek YA.

Katarzyna Barlińska, Natalia Fromuth, Monika Rutka, Marta Łabęcka i Monika Marszałek opanują 26 maja przestrzeń specjalnie zaaranżowanej na ten cel kamienicy w centrum Warszawy (Samo Centrum Wszechświata, ul. Chłodna 29). Każda z nich będzie miała tam kawałek swojego świata oddającego wyjątkowość i charakter jej twórczości. Uczestnicy w towarzystwie przewodników będą w niewielkich grupach przemieszczać się po budynku, odwiedzając po kolei każdą z autorek. To będzie niepowtarzalna szansa na spędzenie chwili z ulubioną pisarką, na zadanie nurtujących pytań, zdobycie autografu czy zrobienie sobie wspólnego zdjęcia. Ostatnie bilety na wydarzenie dostępne są na stronie Going. pod tym linkiem.

Hailie Monet otwiera swój pokój

„Rodzina Monet” autorstwa Weroniki Anny Marczak od miesięcy nie opuszcza zestawienia najchętniej kupowanych tytułów. Z okazji premiery trzeciego tomu „Perełka. Rodzina Monet. Tom 3. Część 1” fanki będą mogły dosłownie wejść do świata głównej bohaterki – Hailie Monet. Wszystko za sprawą pokoju w Pasażu Wiecha w Warszawie. Instalacja jest dostępna dla zwiedzających od środy 17 maja od godziny 16. O tej porze wystartuje także sesja autografów z udziałem Weroniki Anny Marczak. To niejedyna okazja, aby spotkać autorkę w ramach Targów Książki Empiku – pisarka powróci do pokoju Hailie w sobotę, 27 maja o godz. 12. Na miejscu będzie można kupić wszystkie części „Rodziny Monet”. Każdy będzie mógł wejść do pokoju, usiąść przy biurku czy na łóżku swojej ulubionej bohaterki, a także zrobić sobie zdjęcie lub nakręcić filmik we wnętrzu.

Moc książkowych okazji

Targi Książki Empiku to zawsze doskonała okazja, aby uzupełnić biblioteczkę o najgorętsze premierowe tytuły. Zarówno online, jak i stacjonarnie w salonach Empik na odwiedzających czekają setki atrakcyjnych ofert od 130 wydawnictw. Na Empik.com obowiązuje 10 zł rabatu przy zakupie książek za min. 100 zł a w salonach -60% na drugi tańszy tytuł z wybranej oferty. W blisko 30 sklepach w największych miastach można ponadto kupić egzemplarze książek z autografami autorów premierowych tytułów — np. Marcina Mellera, Katarzyny Puzyńskiej, Łukasza Orbitowskiego, Pauliny Świst, Grahama Mastertona, Katarzyny Bondy czy Marcina Prokopa. Z kolei widzowie kilkunastu spotkań online upolują na Empik.com książki z limitowanej puli z podpisami gości — np. Macieja Stuhra, Weroniki Anny Marczak czy Marty Łabęckiej.