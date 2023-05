Cudowna moda na wiosnę dla pewnych siebie kobiet. Te tkaniny Cię urzekną

To najchętniej kupowane perfumy na świecie. Kosztują blisko 1000 zł, a my mamy boski zamiennik za 20 zł. Kupisz go w Lidlu. To zapach rozkoszy i niezależnej kobiety

Dla Pań, które chcą połączyć modę z ekologią oraz poszukują komfortowej stylizacji proponujemy look w beżowym odcieniu. Modny sweter od VAN GRAAF/MARIE LUND o szydełkowym wzorze warto połączyć z prostym t-shirtem w paski od VAN GRAAF/FRANCO CALLEGARI oraz klasycznymi dresowymi spodniami VAN GRAAF/MARIE LUND, które nadadzą sportowego akcentu. Spójną i stylową stylizację sugerujemy wykończyć jednym z najmodniejszych dodatków w tym sezonie - bucket hat od VAN GRAAF/CALVIN KLEIN z dwustronnym wzorem. Jest to doskonały wybór na letnie wieczory lub spotkania na mieście.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Marka VAN GRAAF proponuje elegancki look dla Pań, które nie boją się wyróżnić z tłumu, z różowymi spodniami VAN GRAAF/MORE&MORE w roli głównej. Są one wspaniałym wyborem na wiosnę, stanowiąc świeży akcent w biznesowej garderobie. Aby nadać stylizacji charakteru, marka VAN GRAAF/MARIE LUND proponuje koszulę z modnym zwierzęcym wzorem, która świetnie uzupełni cały outfit i doda mu charakteru. Całość dopełnia trendy torebka od VAN GRAAF/CALVIN KLEIN, która jest świetną propozycją dla Pań ceniących sobie funkcjonalność i uniwersalność. Wyrazisty pasek z łańcuszka stylowo uzupełnia torebkę i umożliwia jej noszenie na dwa sposoby - przez ramię i jako kopertówkę. Cały outfit tworzy eco look w dobrym styku, który doskonale sprawdzi się na wiele okazji.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Ostatnia propozycja to świetny wybór dla Pań, które pragną poczuć się nowocześnie i elegancko. Stylizacja łączy w sobie krótkie spodenki ze sztucznej skóry od VAN GRAAF/HUGO z klasyczną białą bluzką od VAN GRAAF/MARIE LUND z ozdobną koronką. Jest to doskonały wybór na nieco cieplejsze dni, ze względu na luźny krój modelu oraz przewiewny materiał. Cały look został wykonany z mieszanki najwyższej jakości tkanin, w tym także pochodzących z recyklingu. Klasyczny look dopełnia biała torebka od VAN GRAAF/CALVIN KLEIN, która dzięki złotym akcentom idealnie wpisuje się w klimat całej stylizacji.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF