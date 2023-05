Wyjątkowe zabawki na Dzień Dziecka w Lidlu. Prezentownik dla najmłodszych

Prezenty na Dzień Dziecka 2023. Oferta z Lidla

Nie ma dzieciństwa bez zabawek. Rozwijają one wyobraźnię i sprawiają, że dzieci uczą się kreatywności i działania w grupie. Zabawki dla dzieci to temat rzeka, na którym dorośli często polegają. Co kupić dzieciom z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka 2023? Tuz przez 1 czerwca w sklepach pojawia się szeroka oferta zabawek. TO dobra ściągawka dla rodziców, którzy zastanawiają się, jaki upominek będzie najlepszy. Zobacz ofertę Lidla i sprawdź, z czego Twoje pociecha się ucieszy.

JAMARA pojazd budowlany zdalnie sterowany to prawdziwa gratka dla najmłodszych miłośników budowania i eksplorowania wszystkich piaskownic w okolicy. Wyposażona jest w realistyczny dźwięk silnika, który można wyłączyć oraz klakson. Aby zabawa była jeszcze lepsza pojazd budowlany JAMARA posiada także dźwięk ostrzegawczy przy cofaniu. To gwarancja wielu godzin zabawy.

i Autor: Materiały prasowe Lidl

Kultowe zabawki w promocyjnych cenach

Klocków LEGO nie trzeba nikomu przedstawiać. Są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych zabawek na świecie. Mają swoich fanów zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Zabawki tego typu stwarzają pole do dzielenia się pomysłami, a także pomagają w rozwijaniu zdolności manualnych. Jedynie w czwartek, 18 maja będzie można kupić zestawy tych kultowych klocków aż o 10 zł taniej! W zależności od wybranego zestawu zapłacimy: 39,99 zł1, 59,90 zł2 lub 29,99 zł3.

Inną propozycją są laleczki L.O.L z akcesoriami, które od czwartku do soboty będzie można kupić 20 zł taniej. Jeden zestaw będzie kosztował jedyne 79 zł4. Opakowanie, w którym znajdują się lalki staje się sceną filmową lub teatralną, dzięki czemu dzieci mogą odgrywać różne historie w odpowiedniej scenografii. Lalki posiadają dopasowane dodatki i buty, a w każdym zestawie znajdują się niespodzianki. Taki prezent zaskoczy niejedno dziecko! W cenie 34,95 zł będzie można kupić również Disney Princess lalkę baletnicę. Księżniczki Disneya od dekad cieszą się niesłabnącą popularnością wśród miłośników bajek.