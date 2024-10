Wylej 4 łyżki na gąbkę i przetrzyj tym kabinę prysznicową. Zadziała jak natychmiastowy odkamieniacz, a jest o wiele tańszy. Czyszczenie kabiny prysznicowej

Wlej kilka łyżek tego na gąbkę i przetrzyj. Kabina prysznicowa będzie jak nowa

Czyszczenie kabiny prysznicowej to nie tylko pozbycie się resztek mydła i płynów do kąpieli. O wiele trudniejszym zadaniem jeszcze usunięcia kamienia oraz osadów z wody. Woda w kranach często jest twarda, a kamień osadza się na różnych powierzchniach. Kamień z wody to nic innego jak wytrącające się związki mineralne wapnia i magnezu. Pojawia się on praktycznie na wszystkich powierzchniach, które mają częsty kontakt z wodą. Może również osadzać się na włosach i skórze. Usunięcie kamienia z powierzchni kabiny prysznicowej nie jest łatwe. Ten rodzaj zabrudzenia twardnieje i nawet jego zeskrobywanie nie zawsze jest bezpieczne. W sklepach znajdziesz specjalne odkamieniacze, ale jest o wiele prosty sposób. Na kamień i osady z wody najlepiej sprawdzi się produkt zawierający kwasową formułę.

Najlepszym kwasem, jaki masz w domu jest oczywiście ocet. To prawdziwy game changer w walce z kamieniem. W przypadku niewielkiej ilości kamienia oraz osadów możesz wymieszać ocet z wodą w stosunku 1:1 i tak przygotowaną mieszankę umyć kabinę. Po jej przetarciu pozostaw ocet na powierzchni na kilka minut, aby kwasowa formuła mogła zadziałać. Po tym czasie wszystko delikatnie przemyj wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Na większe zabrudzenia możesz spróbować zaaplikować czysty biały ocet. Pamiętaj jednak, aby unikać jego kontaktu z malowanymi i emaliowanymi powierzchniami. Ocet może je uszkodzić. Podobne, ale dużo słabsze, działanie jak ocet ma także kwasek cytrynowy. Stanowi on świetny środek zapobiegawczy do czyszczenia kabiny prysznicowej. Wymieszaj 4 łyżki kwasu cytrynowego w 1/2 szklanki i tak przygotowaną mieszanką czyść kabinę prysznicową. Ocet i kwasek cytrynowy możesz wykorzystać również do czyszczenia innych powierzchni, takich jak bęben pralki, zlew oraz czajnik elektryczny.

