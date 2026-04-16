Wymieszaj z ziemią wokół grządki, a ślimaki uciekną, gdzieś pieprz rośnie. Domowa pułapka, które przepędzi ślimaki z Twojego ogrodu

Ślimaki, zwłaszcza bezskorupowe jak ślinik luzytański, to żarłoczne szkodniki niszczące uprawy przez cały sezon.

Tradycyjne metody, takie jak pokruszone skorupki jaj, są skuteczne, ale mączka bazaltowa oferuje podwójne korzyści.

Mączka bazaltowa to naturalny nawóz, który wzmacnia rośliny i poprawia glebę, a także stanowi mechaniczną barierę dla ślimaków.

Dowiedz się, jak wykorzystać mączkę bazaltową, by pozbyć się ślimaków i jednocześnie wzbogacić swój ogród!

Ślimaki w ogrodzie to zdecydowanie niepożądani goście. Pojawiają się wiosną i żerują praktycznie przez cały sezon. Za szkodniki uchodzą przede wszystkim ślimaki bezskorupowe. To właśnie one są najbardziej żarłoczne. Za najgroźniejsze szkodniki uchodzi gatunek ślinik luzytański. Ma on czerwoną lub brązowa barwę. Jest wyjątkowo żarłoczny i szybko niszczy uprawy w całej Polsce. Innym gatunkiem często spotykanym w Polsce jest pomrowik plamisty. Najczęściej zeruje w w młodych liściach i owocach.

Rozsyp to wokół grządki, a ślimaki uciekną, gdzieś pieprz rośnie

Wśród naturalnych sposobów na pozbycie się ślimaków wymieniane są mechaniczne zapory. Najczęściej działają one na zasadzie ostrych przedmiotów, które utrudniają ślimakom swobodne poruszanie się. W walce ze ślimakami powszechnie stosuje się pokruszone skorupki po jajkach oraz węgiel drzewny. Bardziej zaawansowaną metodą jest rozsypanie mączki bazaltowej.

Mączka bazaltowa to nic innego jak zmielona skala wulkaniczna. Jest bardzo ceniona w ogrodnictwie nie tylko jako mechaniczna zapora przeciwko szkodnikom ale również jako ekologiczny nawóz. Wystarczy, że rozsypiesz mączkę wokół grządek, a ślimaki przestaną pojawiać się na roślinach. Zastosowanie mączki bazaltowej działa nie tylko formie mechanicznej zapory, ale dodatkowo oblepia ciała ślimaków utrudniając im poruszanie się.

Jak wykorzystać mączkę bazaltową w ogrodzie?

Mączka bazaltowa to doskonały naturalny nawóz, który wzbogaca glebę w cenne mikroelementy, takie jak krzem, magnez, wapń, żelazo czy potas. Regularne stosowanie mączki poprawia strukturę podłoża, zwiększa jego zdolność do zatrzymywania wody i składników odżywczych, co przekłada się na lepszy wzrost i plonowanie roślin. Wystarczy rozsypać cienką warstwę wokół roślin lub wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, najlepiej wczesną wiosną lub jesienią, aby zapewnić roślinom długotrwałe odżywienie.

Mączka bazaltowa może również znacząco przyspieszyć i wzbogacić proces kompostowania. Dodana do pryzmy kompostowej, dostarcza mikroorganizmów niezbędnych do rozkładu materii organicznej, a także wzbogaca powstający kompost w minerały. Dzięki temu uzyskujemy bardziej wartościowy nawóz, który dodatkowo stabilizuje pH kompostu, czyniąc go jeszcze bardziej efektywnym dla roślin. Wystarczy posypać nią warstwowo odpady organiczne, aby wspomóc naturalne procesy.

Krzem zawarty w mączce bazaltowej odgrywa kluczową rolę w budowaniu odporności roślin na choroby i stres. Wzmacnia ściany komórkowe, czyniąc rośliny mniej podatnymi na ataki grzybów i bakterii. Stosowanie mączki bazaltowej, zarówno doglebowo, jak i w formie oprysku (po rozcieńczeniu), może znacznie zmniejszyć potrzebę stosowania chemicznych środków ochrony roślin, co jest szczególnie cenne w ogrodach ekologicznych.

9