Jak się pozbyć zacieków na naczyniach. Dzięki temu trikowi kieliszki będą lśniły

Każdy z nas to zna, goście mają pojawić się lada moment, a my przecieramy kieliszki i szklanki, by pozbyć się z nich nieefektownych zacieków. Polerowanie zastawy stołowej zajmuje wiele czasu i jest dosyć męczące. Osad pojawia się zarówno na naczyniach zmywanych ręcznie jak i tych mytych w zmywarce. Czy wiedziałaś, że istnieje prosty sposób, by naczynia zachwycały czystością i nie miały smug? Jak podaje radiozet.pl jest prosty trik, który pomoże Ci w walce z zaciekami na kieliszkach i szklankach. To genialny myk, który sprawi, że Twoje naczynia zalśnią jak nowe i zachwycą gości. Wystarczy, że użyjesz zwykły ocet spożywczy. Wlej do zlewu gorącą wodę oraz około 50 ml octu. Całość porządnie wymieszaj. Teraz wystarczy, że znużysz swoje naczynia w tak przygotowanym roztworze. Następnie porządnie je wypłucz i gotowe. W ten sposób Twoje naczynia będą lśniąco czyste, a co najważniejsze nie będzie na nich osadu z kamienia oraz brzydkich smug.

Zobacz także: Numerologia na rok 2023. Która numerologiczna cyfra przyniesie szczęście w nowym roku? Skupia się na prawdzie i niszczy relacje pomiędzy ludźmi

Sonda Domowe sposoby na porządki w domu? Tak! Są najlepsze Sporadycznie stosuję Nie, wolę płyny ze sklepu