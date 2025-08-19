Wyprawka do szkoły w Pepco. Kupisz wszystko w jednym miejscu i bez presji

Zakupy w jednym miejscu – szybciej, taniej, bez stresu

Oszczędność czasu to główny powód, dla którego mamy wolą kompletować wyprawkę w jednym sklepie – wskazało tak 90% badanych. Co czwarta mama podkreśla, że taka forma zakupów ogranicza jej stres.

Ubrania i tornister na czele listy. Trwałość i cena ważniejsze niż marka

Największą część budżetu wyprawki dla młodszych dzieci (7–9 lat) pochłaniają ubrania i buty na zmianę (60%), plecak lub tornister (51%) oraz przybory plastyczne i do pisania (41%). W grupie starszych uczniów (10–14 lat) na trzecim miejscu znalazły się artykuły papiernicze, w tym zeszyty (40%). Dokonując zakupów, ponad 60% mam stawia na trwałość produktów, 59% zwraca uwagę na cenę, a co trzecia uwzględnia rekomendację dziecka. Co ciekawe, marka nie jest przy zakupach priorytetem.

„Wszystko do szkoły jest tu” – Pepco jako One stop shop

Kompletowanie wyprawki szkolnej to dla wielu rodziców prawdziwy maraton zakupowy – zeszyty, plecak, ubrania czy akcesoria - trzeba znaleźć czas, energię i, wydaje się odwiedzić kilka różnych sklepów, żeby skompletować wszystko, co potrzebne. Pepco wsłuchuje się w oczekiwania mam oferując szeroki wybór produktów w jednym miejscu. Klientki mogą zrobić kompleksowe zakupy - od rzeczy do szkoły po produkty do domu - szybko, sprawnie i bez zbędnego chodzenia po mieście.

Pepco odpowiada na potrzeby konsumentów, przygotowując ofertę artykułów szkolnych – od plecaków, zeszytów i artykułów papierniczych, po wygodne ubrania, sportowe dresy, buty, czy szeroki wybór lunchboxów. Wszystko do kupienia w jednym miejscu. W tym sezonie dla najmłodszych oferujemy również artykuły z postaciami znanymi m.in. z „Kociego Domku Gabi”, „Hot Wheels”, czy Minecraft, ale to nie wszystko. Za chwilę pojawią się kolejne licencje – tym razem Psi Patrol i Spongebob. To bohaterowie znani z bajek, seriali i popularnych zabawek

– wyjaśnia Agnieszka Olejniczak, Dyrektor Marketingu Pepco.

Jak pokazują wyniki naszego badania, młodsze dzieci (7–9 lat) szczególnie zwracają uwagę na kolorystykę i wzory (72%), nawiązania do ulubionych postaci, filmów (68%) i to, co noszą ich rówieśnicy w szkole (40%). Dla starszych dzieci (10-14 lat) również istotna jest kolorystyka i wzory (69%), ale także funkcjonalność i gadżety (52%), dalej marka produktu (41%). Naszą ofertą chcemy sprostać oczekiwaniom zarówno tych najmłodszych, jak i nastolatków.

- dodaje.

Oprócz szerokiej gamy produktów licencjonowanych, Pepco oferuje także pełen wybór artykułów papierniczych i plastycznych, od przyborów do pisania i rysowania, po tornistry i akcesoria. Wszystko po to, by dzieci 1 września z radością ruszyły do szkół, a wcześniej ich rodzice mogli skompletować całą wyprawkę w jednym miejscu – szybko, tanio i bez stresu.

Badanie pokazuje, że mamy oprócz możliwości zrobienia wszystkich zakupów w jednym miejscu, cenią rownież praktyczne narzędzia, takie jak lista najpotrzebniejszych rzeczy do szkoły. Dlatego Pepco przygotowało wyprawkową checklistę.

i Autor: Pepco/ Materiały prasowe Wyprawka szkolna w Pepco