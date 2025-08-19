Wyprawka do szkoły w Pepco. Kupisz wszystko w jednym miejscu i bez presji

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-08-19 15:54

Rosnące koszty wyprawki szkolnej to problem dla wielu polskich mam. Większość planuje wydać na ten cel do 500 zł, a 80% woli zrobić zakupy w jednym miejscu. Pepco, w ramach strategii "One stop shop", oferuje kompleksową wyprawkę szkolną pod hasłem "Wszystko do szkoły jest tu".

Wyprawka w Pepco

i

Autor: Pepco/ Materiały prasowe Wyprawka w Pepco

Zakupy w jednym miejscu – szybciej, taniej, bez stresu

Oszczędność czasu to główny powód, dla którego mamy wolą kompletować wyprawkę w jednym sklepie – wskazało tak 90% badanych. Co czwarta mama podkreśla, że taka forma zakupów ogranicza jej stres.

Ubrania i tornister na czele listy. Trwałość i cena ważniejsze niż marka

Największą część budżetu wyprawki dla młodszych dzieci (7–9 lat) pochłaniają ubrania i buty na zmianę (60%), plecak lub tornister (51%) oraz przybory plastyczne i do pisania (41%). W grupie starszych uczniów (10–14 lat) na trzecim miejscu znalazły się artykuły papiernicze, w tym zeszyty (40%). Dokonując zakupów, ponad 60% mam stawia na trwałość produktów, 59% zwraca uwagę na cenę, a co trzecia uwzględnia rekomendację dziecka. Co ciekawe, marka nie jest przy zakupach priorytetem.

„Wszystko do szkoły jest tu” – Pepco jako One stop shop

Kompletowanie wyprawki szkolnej to dla wielu rodziców prawdziwy maraton zakupowy – zeszyty, plecak, ubrania czy akcesoria - trzeba znaleźć czas, energię i, wydaje się odwiedzić kilka różnych sklepów, żeby skompletować wszystko, co potrzebne. Pepco wsłuchuje się w oczekiwania mam oferując szeroki wybór produktów w jednym miejscu. Klientki mogą zrobić kompleksowe zakupy - od rzeczy do szkoły po produkty do domu - szybko, sprawnie i bez zbędnego chodzenia po mieście.

Pepco odpowiada na potrzeby konsumentów, przygotowując ofertę artykułów szkolnych – od plecaków, zeszytów i artykułów papierniczych, po wygodne ubrania, sportowe dresy, buty, czy szeroki wybór lunchboxów. Wszystko do kupienia w jednym miejscu. W tym sezonie dla najmłodszych oferujemy również artykuły z postaciami znanymi m.in. z „Kociego Domku Gabi”, „Hot Wheels”, czy Minecraft, ale to nie wszystko. Za chwilę pojawią się kolejne licencje – tym razem Psi Patrol i Spongebob. To bohaterowie znani z bajek, seriali i popularnych zabawek

– wyjaśnia Agnieszka Olejniczak, Dyrektor Marketingu Pepco.

Jak pokazują wyniki naszego badania, młodsze dzieci (7–9 lat) szczególnie zwracają uwagę na kolorystykę i wzory (72%), nawiązania do ulubionych postaci, filmów (68%) i to, co noszą ich rówieśnicy w szkole (40%). Dla starszych dzieci (10-14 lat) również istotna jest kolorystyka i wzory (69%), ale także funkcjonalność i gadżety (52%), dalej marka produktu (41%). Naszą ofertą chcemy sprostać oczekiwaniom zarówno tych najmłodszych, jak i nastolatków.

- dodaje.

Oprócz szerokiej gamy produktów licencjonowanych, Pepco oferuje także pełen wybór artykułów papierniczych i plastycznych, od przyborów do pisania i rysowania, po tornistry i akcesoria. Wszystko po to, by dzieci 1 września z radością ruszyły do szkół, a wcześniej ich rodzice mogli skompletować całą wyprawkę w jednym miejscu – szybko, tanio i bez stresu.

Badanie pokazuje, że mamy oprócz możliwości zrobienia wszystkich zakupów w jednym miejscu, cenią rownież praktyczne narzędzia, takie jak lista najpotrzebniejszych rzeczy do szkoły. Dlatego Pepco przygotowało wyprawkową checklistę.

Przeczytaj także:
Wakacje jak z bajki. 5 miejsc w Europie, które zachwycą każde dziecko
Wyprawka szkolna w Pepco

i

Autor: Pepco/ Materiały prasowe Wyprawka szkolna w Pepco
Super Express Google News
Quiz psychologiczny. Którym kwiatem ogrodowym jesteś?
Pytanie 1 z 7
Jak spędzasz idealny weekend?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PEPCO
WYPRAWKA SZKOLNA