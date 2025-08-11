Wakacje jak z bajki. 5 miejsc w Europie, które zachwycą każde dziecko

Wśród wybranych parków tematycznych znajdują się postacie z kultowych bajek, które od lat znane są dzieciom na całym świecie, tj. Harry Potter czy Shrek, oraz stosunkowo nowe twarze, które oczarują najmłodsze pokolenia swoją charyzmą i osobowością.Dodatkowo jest to świetna okazja, by pokazać dzieciom bohaterów bajek i filmów sprzed lat, którzy towarzyszyli dorosłym w ich dzieciństwie i czasach młodości. Charakteryzowały się one spokojniejszym tempem, narracją i mniejszą liczbą bodźców, na które dziś wystawieni są najmłodsi przy seansie współczesnych produkcji. Wspólne odkrywanie takich historii to zarówno sentymentalna podróż dla dorosłych, jak i sposób na budowanie relacji i tworzenie rodzinnych wspomnień.

Peppa Pig World – język angielski w świecie ulubionej bajki

Dla młodszych dzieci doskonałą propozycją może być Peppa Pig World, będąca częścią parku rozrywki Paultons Park w Wielkiej Brytanii. Świnka Peppa, uwielbiana przez najmłodszych, obiera rolę przewodniczki po kolorowym świecie stworzonym specjalnie dla maluchów. Jest to pierwszy i największy na świecie tematyczny park poświęcony Peppie i jej przyjaciołom, stworzony z myślą o najmłodszych gościach.W parku znajduje się dziewięć atrakcji dostosowanych do wieku dzieci, gdzie mogą one m.in. odbyć rejs po wodach Wyspy Piratów, odwiedzić ogromny plac zabaw pełen filmowych atrakcji lub w ciepłe dni skorzystać ze strefy wodnej. Cała infrastruktura parku zapewnia dzieciom różnorodne formy aktywności w otoczeniu ulubionych bohaterów.

Peppa Pig to jedna z bajek uznawanych za idealne narzędzie wspierające naukę angielskiego u najmłodszych - dzięki prostemu słownictwu, wyraźnej wymowie i codziennym oraz łatwym do zrozumienia sytuacjom i kontekstom. Po powrocie warto zapoznać się z całą serią bajek o Śwince Peppie, które dzięki swojej krótkiej, 5-minutowej formie oraz odpowiedniej dynamice animacji pozytywnie wpłyną na rozwój językowy u dziecka

– mówi Marta Lewandowska, ekspertka Novakid, platformy do nauki języka angielskiego.

Shrek’s Adventure London – wizyta w Zasiedmiogórogrodzie

W samym sercu Londynu działa Shrek’s Adventure London - unikalna atrakcja, która przenosi odwiedzających w świat znany z filmów DreamWorks. Oferuje ona interaktywną podróż przez świat Zasiedmiogórugrodu wraz z ulubionymi bohaterami serii. W trakcie przygody uczestnicy spotkają kultowe postacie, tj. Shreka, Fionę, Kota w Butach, Osła, Pinokia czy Ciastka, biorąc udział w interaktywnych przedstawieniach na żywo. Atrakcja łączy efekty specjalne, animacje DreamWorks oraz unikalny humor, tworząc niezapomniane doświadczenie dla całej rodziny.

Oprowadzanie gości odbywa się w języku angielskim, dlatego może być to dobra okazja dla najmłodszych do osłuchania się z językiem w angażujący i przystępny dla nich sposób, co z pewnością wpłynie na ich pozytywne doświadczenia z odwiedzin w uniwersum Shreka.

The World of Hans Christian Andersen – klasyka dzieciństwa łącząca pokolenia i rozwijająca wyobraźnię

Częścią nowoczesnego muzeum Hansa Christiana Andersena w duńskim Odense jest Ville Vau – Fairy Tale Land, interaktywna strefa zaprojektowana z myślą o najmłodszych. To wyjątkowa przestrzeń sensoryczna, która przenosi dzieci w świat klasycznych baśni autora, takich jak Brzydkie kaczątko, Dziewczynka z zapałkami, Mała syrenka czy Nowe szaty cesarza. Opowieści Andersena, choć napisane w XIX wieku, do dziś są obecne w popkulturze – zarówno w książkach, adaptacjach filmowych, jak i animacjach – dlatego to miejsce w naturalny sposób łączy pokolenia, pozwalając dzieciom i dorosłym wspólnie odkrywać uniwersalny świat wyobraźni.

Ville Vau to nie tyle typowy plac zabaw, co baśniowy mikroświat składający się z tematycznych pokoi, kostiumów i rekwizytów inspirowanych światem Andersena oraz jego dziecięcą pasją do teatru i rękodzieła. Dzieci mogą tu przebierać się, odgrywać scenki, budować i eksplorować - samodzielnie lub z pomocą dorosłych. Doświadczenie to angażuje zmysły i emocje, zachęcając do swobodnej ekspresji twórczej i zabawy narracją. Całość stanowi piękne połączenie sztuki, literatury i dziecięcej kreatywności.

Warner Bros Studio London – magiczna podróż do Hogwartu

W trakcie wakacji fani serii o młodym czarodzieju, którzy nadal czekają na swój list z Hogwartu, mogą skorzystać z niezwykłej atrakcji, jaką jest podlondyńskie studio Warner Bros Studio London. W Watford, na terenie autentycznych hal filmowych, znajduje się wyjątkowa ekspozycja poświęcona kulisom powstawania filmów o Harrym Potterze. To nie klasyczny park rozrywki, lecz szczegółowo zaplanowana trasa zwiedzania, która pozwala odwiedzającym zobaczyć m.in. Wielką Salę, w której odbywała się Ceremonia Przydziału, schowek pod schodami, Zakazany Las, peron 9¾ z Hogwart Expressem oraz wnętrza Banku Gringotta.

W przestrzeniach wystawowych zaprezentowano oryginalne kostiumy i rekwizyty używane przez aktorów, modele scenografii, makiety oraz techniczne rozwiązania odpowiadające za efekty specjalne. Ekspozycja przybliża proces powstawania filmu – od projektów graficznych po animację i charakteryzację. W wielu punktach dostępne są także interaktywne elementy, takie jak możliwość latania na miotle. To doświadczenie, które łączy magię kina z edukacją i sentymentalną podróżą do jednego z najbardziej kultowych uniwersów popkultury.

Wizyta w Studio to ekscytujące doświadczenie dla małych czarodziejów i fanów serii o Harrym Potterze. Trasa zwiedzania została zaprojektowana tak, aby zachęcać gości do aktywnego uczestnictwa. Wystawa zawiera wiele interaktywnych elementów, a całość prezentowana jest w języku angielskim, a co szczególnie wartościowe - w jego brytyjskiej odmianie. To doskonała okazja, by osłuchać się z naturalnym akcentem i intonacją, z jakimi bohaterowie filmów wypowiadali swoje kwestie. Nauka odbywa się mimochodem, w atmosferze zabawy i filmowej magii. To wyjątkowe doświadczenie, które łączy edukację językową z kinematograficzną przygodą i pozwala spojrzeć na znaną historię z zupełnie nowej, angażującej perspektywy

– dodaje Marta Lewandowska, ekspertka Novakid, platformy do nauki języka angielskiego.

The World of Beatrix Potter – literacka podróż do świata angielskiej wsi i dziecięcych przygód

W sercu malowniczego Lake District, w miejscowości Bowness-on-Windermere w Wielkiej Brytanii, znajduje się The World of Beatrix Potter Attraction. To interaktywne muzeum przenosi odwiedzających w świat ukochanych postaci stworzonych przez Beatrix Potter, takich jak Piotruś Królik, Jemima Puddle-duck czy Mrs. Tiggy-Winkle. Wszystkie 23 opowieści zostały tu odtworzone w trójwymiarowych scenach, które oddają atmosferę angielskiej wsi, pełną dźwięków, zapachów i detali zaczerpniętych z książek.

Goście atrakcji będą mogli poznać życie i twórczość samej Beatrix Potter, zobaczyć wyjątkową wystawę scenografii z jej książkowych ilustracji oraz doświadczyć magii jej opowiadań. Dla dzieci przygotowano interaktywne wystawy, animacje oraz opowiadania z lektorem, dzięki którym będą one mogły poznać bajki towarzyszące ich rodzicom w ich dzieciństwie. Dzięki temu wizyta może stać się okazją do rozmów o tym, jak bajki wyglądały w przeszłości, czego uczyły najmłodszych i jakie lekcje można z nich wyciągnąć.

Wizyta w europejskich parkach tematycznych to świetny pomysł na rodzinny city break lub dłuższy wakacyjny wyjazd. Tego typu miejsca łączą zabawę z edukacją, oferując dzieciom niezapomniane przeżycia w świecie znanych i lubianych postaci, a dorosłym - sentymentalną podróż do bohaterów z ich własnego dzieciństwa.

Choć język angielski używany w parkach tematycznych zwykle nie jest bardzo rozbudowany, warto wcześniej zapoznać dziecko z podstawowymi zwrotami, które pozwolą mu poczuć się pewniej w nowym środowisku. Wsparciem mogą okazać się platformy czy aplikacje językowe, które oferują materiały i słownictwo w skondensowanej formie. Jak pokazują statystyki platformy Novakid, aż 51 proc. rodziców po wdrożeniu takiej pomocy naukowej zauważyło, że ich dzieci mają więcej pewności siebie w komunikowaniu po angielsku. To solidna baza, która pomaga przełamać barierę mówienia, nawet w przypadku, gdy dziecko nie korzysta ze wszystkich form czy czasów poprawnie. Najważniejsze, że dziecko zaczyna się komunikować, co jest pierwszym krokiem do realnej nauki języka przez działanie

– mówi Marta Lewandowska, ekspertka Novakid, platformy do nauki języka angielskiego.

Co więcej, większość parków oferuje rozrywkę w języku angielskim – zarówno w ramach animacji, jak i obsługi technicznej czy pokazów. To doskonała okazja, by dzieci mogły wykorzystać znajomość języka w praktyce, osłuchać się z jego naturalnym brzmieniem i nabrać pewności w komunikacji. Nawet proste interakcje z bohaterami, zadania czy zagadki w języku angielskim mogą stać się impulsem do dalszej nauki, a rodzicom pokazać, jak skuteczna i przyjemna może być edukacja poprzez doświadczenie.