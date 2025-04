Wyścigi kolarskie dla najmłodszych już 1 maja na Służewcu

W 2 dni przygotujesz domowy nawóz do ogórków. Doświadczenie ogrodnicy tym podlewaj ogórki i zbierają duże plony, Nawóz do ogórków

Aby wziąć udział, wystarczy mieć od 2 do 12 lat, swój rower, kask i ochotę na sportową przygodę. Dzieci startują w swoich kategoriach wiekowych. Profesjonalnie przygotowane trasy dostosowane będą do ich możliwości i umiejętności. Do udziału w wyścigach można się zapisać w dniu zawodów. Wystarczy przyjść wcześniej i zgłosić dziecko do startu.

Udział w wyścigach to nie tylko szansa na pierwsze przeżycia sportowe. Dzieci uczą się zasad „fair play” i odpowiedzialności – jak bezpiecznie i w grupie poruszać się na rowerze, jak zadbać o swój rower czy jak przygotować się do startu. To jest ważny element edukacji, nie tylko sportowej, ale i życiowej. Dzięki takiej dawce doświadczeń dzieci będą w przyszłości jeszcze bardziej świadomymi i bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego – jako rowerzyści, kierowcy czy pasażerowie – mówi Ewa Kapacka, Dyrektor Biura Marketingu i PR, PKO Ubezpieczenia.

Podczas wyścigów PKO Ubezpieczenia zapewni specjalną strefę expo z licznymi atrakcjami. Na uczestników czekać będzie m.in. miasteczko rowerowe, w którym można sprawdzić znajomość zasad jazdy w ruchu drogowym, serwis rowerowy z możliwością sprawdzenia stanu technicznego roweru czy wykonania drobnych napraw. Najmłodsi będą mogli spędzić czas w kąciku plastycznym lub przy malowaniu buziek. Nie zabraknie też kultowego Blender Bike, na którym można wykręcić świeży sok. Po skończonym wyścigu, każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal, a zwycięzcy będą wyróżnieni na podium podczas uroczystej dekoracji.

Rodzinne emocje i niezapomniane wrażenia

W tym roku Mazowsze będzie aż trzykrotnie gospodarzem wyścigów. Oprócz Służewca 1 maja, mali kolarze sprawdzą swoje umiejętności 31 maja w Nadarzynie i 15 czerwca w Legionowie.

Zależy nam, aby popularyzować aktywność fizyczną, która jest źródłem dobrego samopoczucia – wpływa pozytywnie na zdrowie i jakość życia. Dla nas ochrona zdrowia jest bardzo ważnym elementem ubezpieczeniowej działalności, dlatego aktywnie wspieramy wszystkich, którzy uprawiają sport i z nim się identyfikują. Chcielibyśmy, aby także dzieci już od najmłodszych lat angażowały się w ruch i zajęcia na powietrzu oraz mobilizowały się do udziału w sportowej rywalizacji, która jest źródłem pozytywnych emocji i niepowtarzalnych przeżyć. Chcemy być z naszymi klientami tam, gdzie lubią spędzać czas – dzielić z nimi ich hobby i pasje – dodaje Ewa Kapacka.

Tegoroczny cykl PKO Ubezpieczenia Junior Race obejmuje siedem wyścigów w trzech województwach: dolnośląskim, mazowieckim i lubuskim. Już po raz piąty PKO Ubezpieczenia jest sponsorem wydarzenia, które przyciąga coraz więcej młodych uczestników. PKO Ubezpieczenia Junior Race nie tylko popularyzuje sportową aktywność wśród najmłodszych, ale także uczy zasad bezpieczeństwa i współpracy, stając się jednym z najważniejszych wydarzeń kolarskich dla dzieci w Polsce.

i Autor: materiały prasowe PKO Ubezpieczenia Junior Race