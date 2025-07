Wystarczy 1 szklanka, aby rozpuścić kamień w kabinie prysznicowej! Wymieszaj i przyłóż ten okład, a zakamarki kabiny prysznicowej odzyskają dawaną czystość

Jak poradzić sobie z kamieniem w kabinie prysznicowej?

Twarda woda to bolączka wielu polskich gospodarstw domowych. Twardość wody mierzy się badając zawartość rozpuszczonych minerałów. Uznaje się, że twarda wody występują gdy stężenie jonów przekracza 120 mg/l. Częstym problemem wynikającym z twardej wody w kranie jest osadzający się kamień. To nic innego jak związku magnezu oraz wapnia, które wytrącają się z wody i osiadają na wszelkiego rodzaju powierzchniach. Kamień pojawia się wszędzie, gdzie występuje woda.

Usuwanie kamienia z zakamarków kabiny prysznicowej nie jest łatwe. Klasyczne detergenty do czyszczenia kabin prysznicowych nie rozpuszczają tego rodzaju zabrudzeń. W takiej sytuacji najlepiej jest sięgnąć po domowe sposoby. Bazują one na kwasowych środkach, które są w stanie rozpuszczać osady. Często polecany jest biały ocet lub soda oczyszczona (stosowane osobno). Jest jeszcze jeden sposób, który pozwoli Ci doczyścić kabinę prysznicową. Pozwala on doczyścić zabrudzenia z najmniejszych i najbardziej trudnych zakamarkach.

Wymieszaj z kilkoma kroplami wody i nałóż na zabrudzenia. Rozpuszcza kamień

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na walkę z kamieniem jest boraks. Jest to nic innego jak sól sodowa słabego kwasu borowego występująca w postaci białego proszku. Świetnie sprawdza się do czyszczenia i wykazuje podobne właściwości, jak soda oczyszczona. Boraks uznawany jest za ekologiczny zamiennik kupnej chemii do sprzątania. Boraks kupisz w aptekach oraz w sklepach internetowych. Do czyszczenia kabiny prysznicowej wystarczy, że weźmiesz kilka łyżek boraksu i wymieszasz z niewielką ilością wody. Tak przygotowaną pastę nałóż na około 20 minut na zabrudzone miejsca w kabinie prysznicowej. Po tym czasie całość dokładnie przemyj. Pasta z boraksu świetnie sprawdzi się do czyszczenia elementów przy sylikonowych łączeniach oraz na fugach. Pamiętaj, aby podczas korzystania z boraksu stosować rękawice ochronne bowiem może on podrażniać skórę.