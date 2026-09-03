Z naszym poradnikiem zakładanie firmy nie musi być trudne. Oto wszystko, co warto wiedzieć

Firmove
2026-09-03 15:38 Materiał sponsorowany

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej może wydawać się skomplikowana, ale dzięki intuicyjnym rozwiązaniom online załatwienie formalności w CEIDG jest prostsze niż kiedykolwiek. W tym poradniku dowiesz się, jak krok po kroku zarejestrować firmę przez CEIDG oraz z jakich alternatywnych narzędzi skorzystać, aby sprawnie i pewnie dopełnić wszystkich formalności.

se.pl
Autor: https://kaboompics.com// Pexels.com

Jak wygląda standardowa rejestracja firmy przez biznes.gov.pl?

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce odbywa się poprzez bezpłatny wpis do rejestru CEIDG na państwowym portalu biznes.gov.pl i wymaga jedynie potwierdzenia tożsamości profilem zaufanym lub w aplikacji mObyvatel. Przejście przez standardowy formularz państwowy obejmuje następujące kroki:

  1. Weryfikacja tożsamości – logowanie do portalu państwowego za pomocą cyfrowych narzędzi tożsamości, np. mObywatel.
  2. Wybór kodów PKD i formy opodatkowania – ręczny dobór kodów z klasyfikacji oraz podjęcie decyzji o formie rozliczeń z urzędem skarbowym (skala podatkowa, podatek liniowy lub ryczałt).
  3. Wprowadzenie danych i wysyłka – uzupełnienie nazwy przedsiębiorstwa, adresów do doręczeń oraz elektroniczny podpis dokumentu.

Mimo że portal państwowy spełnia swoje zadanie, dla osób debiutujących na rynku poruszanie się po zawiłych rubrykach bywa skomplikowane. Z tego powodu coraz popularniejsze jest zakładanie firmy przez wniosek z kontekstowymi podpowiedziami i przydatnymi funkcjonalnościami.

Wniosek na Firmove.pl jako nowoczesna alternatywa – co go wyróżnia?

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej za pośrednictwem portalu Firmove.pl to alternatywa dla tradycyjnej ścieżki urzędowej, stworzona z myślą o maksymalnym uproszczeniu formalności. Wniosek ten w bezpieczny sposób przekazuje dane do rejestru CEIDG, ma przejrzysty interfejs i jest wyposażony w praktyczne narzędzia. Dzięki temu początkujący przedsiębiorca lub początkująca przedsiębiorczyni nie muszą obawiać się niezrozumiałych pojęć ani szukać objaśnień czy instrukcji w sieci.

Co istotne, wniosek na Firmove.pl został wyposażony w szereg praktycznych funkcjonalności, które ułatwiają podejmowanie decyzji na starcie:

  • interaktywny asystent z podpowiedziami – przy każdym polu formularza wyświetlają się jasne wskazówki wyjaśniające, czego dotyczy dana rubryka,
  • generator nazw firmy – narzędzie, które pomaga stworzyć nazwę przedsiębiorstwa na podstawie wybranego kodu PKD,
  • dedykowane narzędzia pomocnicze: wbudowana wyszukiwarka kodów PKD oraz kalkulator form opodatkowania pozwalający dokładnie przeanalizować i porównać scenariusze opłat w ramach każdej z form

Samodzielnie czy z asystą? Dwie ścieżki wypełnienia wniosku oraz wsparcie księgowej

Elastyczność wniosku od Firmove.pl polega na tym, że przyszły właściciel firmy sam decyduje o poziomie wsparcia, jakiego potrzebuje. Do wyboru są dwie drogi:

  • samodzielne wypełnienie formularza z pomocą interaktywnego asystenta,
  • przejście przez rejestrację z pomocą księgowej od ING.

Księgowa towarzyszy użytkownikowi w trakcie rejestracji, odpowiada na nurtujące pytania i pomaga w poprawnym uzupełnieniu rubryk – wyjaśnia zawiłości prawne, ale ostateczne decyzje zawsze podejmuje przyszły przedsiębiorca lub przedsiębiorczyni. Połączenie nowoczesnej technologii z ludzkim wsparciem sprawia, że cały proces przebiega jeszcze sprawniej.

Artykuł Sponsorowany

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