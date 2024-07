Żabka zmienia poczet królów Polski

Działkowicz Stasiek pokazał mi, jak przycinać lawendę. To ważny zabieg, który sprawi, że lawenda pięknie się rozrośnie. Musisz to zrobić w określonym terminie

To wydarzenie jest hołdem dla przysmaku, który każdego dnia cieszy i syci wielu klientów sklepów sieci Żabka. W 2023 roku sprzedano go ponad 80 milionów! Hot dog to już nie tylko przekąska, ale styl życia, integralna część polskiej popkultury, na stałe wpisana w krajobraz. To prawdziwy Król szybkich i ciepłych przekąsek! Może dlatego, gdzieś kiedyś na jego cześć powstanie w Polsce pierwszy pomnik?

Z nieoficjalnych źródeł wynika, że miejscowości: Parówki (woj. mazowieckie), Kiełbaski (woj. mazowieckie) i Bułka (woj. wielkopolskie) znajdują w ścisłej czołówce, jako te, w których ów pomnik mógłby stanąć.

Na uroczystość odsłonięcia takiego pomnika, Żabka przewidziałaby liczne atrakcje, w tym: konkurs jedzenia hot dogów na czas, występy lokalnego zespołu pieśni i tańca, koronację Hot Doga na Króla Polski oraz pasowanie jego rycerzy. Rycerze Jej Królewskiej Mości Hot Doga, czyż nie brzmi to dumnie?

Byłoby to z pewnością historyczne wydarzenie. Ta symboliczna ceremonia miałaby na celu zachęcenie konsumentów do wspólnego świętowania i integracji. Żabka Polska zaprasza wszystkich do wspólnego świętowania Światowego Dnia Hot Doga. Tylko 04.07.2024 hot doga w Żabce będzie można kupić za 50% mniej żappsów (645), będących równowartością jego ceny. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, tylko z aplikacją Żappka.

*Materiał ma charakter humorystyczny.