Zachowujesz się w ten sposób? Te cechy osobowości mogą świadczyć, że Twoja dusza przeżywa ostatnie wcielenie. Po raz ostatni na ziemskim padole

Stara dusza a osobowość. Te zachowania świadczą, że Twoja dusza przeżywa jedno z ostatnich wcieleń

W wielu kulturach istnieje określenie "starej duszy". Nazywa się tak osoby, których zachowanie jest o wiele bardziej dojrzalsze niż wiek. Niektórzy wierzą, że jest to powiązane z wędrówką dusz, a takie osoby przeżywają kolejne ze swoich wcieleń. Michael Newton, badacz tego rodzaju zjawiska i autorek książek "Journey of Souls: Case Studies of Life Between Lives - Journey of Souls: Life Between Lives Studies" czy "Destiny of Souls" wskazuje, że wędrówka dusz występuje na kilku poziomach. Stara dusza jest częścią większego planu i posiada wiedzę oraz intuicję wykraczającą poza standardowe rozumienie.

Osoby, które wierzą w reinkarnację wskazują kilka cech osobowości, które świadczą o starej duszy. Ich zdaniem, gdy cechy te występują jednocześnie można przypuszczać, że dusza przeżywa właśnie jedno z ostatnich swoich wcieleń.

Znaki, że Twoja dusza przeżywa ostatnie wcielenie

Ogromna intuicja i bezbłędne przeczucia - stare dusze posiadają wysoko rozwinięty szósty zmysł. Są bardzo wrażliwe na sygnały wysyłane przez otoczenie. Potrafią bezbłędnie zlokalizować kłamstwo i odczytują emocje innych osób.

Spokój i łagodne nastawienie - uważa się, że stare dusze ciężko wyprowadzić z równowagi. Są bardzo opanowane i rzadko tracą kontrolę nad swoim zachowaniem. Nie wyrządzają nikomu krzywdy i są wrażliwe na cierpienie innych.

Potrafią uzdrawiać innych - ich obecność działa kojąco na inne osoby. Samym swoim towarzystwem poprawiają nastrój i sprawią, że inni czują się bezpiecznie.

Czują, że nie do końca należą do tego świata - stare dusze często mają poczucie, że urodziły się nie w tym czasach. Ich dusza tęskni za przeszłością. Takie osoby często dobrze odnajdują się w muzeach i ruinach starych budowli.

