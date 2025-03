Zaćmienie Słońca w marcu 2025. Szykuj okulary, będzie widoczne w Polsce. „Czeka nas jedno z najważniejszych zjawisk astronomicznych roku”

Co zrobić, żeby bratki kwitły aż do końca lata? Zastosuj rady angielskich ogrodników

Marzec rozpoczyna 2025 sezon zaćmień. Najpierw, 14 marca wydarzy się zaćmienie Księżyca, a 29 marca częściowe zaćmienie Słońca. Czeka nas niesamowity spektakl, który będzie można zobaczyć w całym kraju. O której godzinie i gdzie najlepiej obserwować to zjawisko? Trzeba również pamiętać, że nie można patrzeć w niebo bez zabezpieczeń. Czy folia Baadera jest niezbędna, czy trzeba mieć specjalne okulary, czy może wystarczy zwykły filtr? Sprawdź, jak i o której godzinie oglądać częściowe zaćmienie słońca w Polsce.

Zaćmienie Słońca w marcu 2025. Gdzie i kiedy obserwować to zjawisko w Polsce?

Jak pisaliśmy wyżej najbliższe, częściowe zaćmienie Słońca w 2025 roku wydarzy się w sobotę, 29 marca. Jak informuje Karol Wójcicki, autor bloga „Z głową w gwiazdach” -W zależności od miejsca w kraju Księżyc zakryje od 12% do nawet 26% średnicy tarczy słonecznej, a moment kulminacyjny w Warszawie nastąpi około 12:28.

Ekspert dodaje, że zjawisko będzie można obserwować w całym kraju, jednak to, co zobaczymy na niebie, będzie różnić się w zależności od miejsca, z którego będziemy obserwować.

- Na północnym zachodzie kraju, w Świnoujściu, Księżyc przesłoni aż 16.5% powierzchni tarczy Słońca. W centrum, czyli m.in. w Warszawie, wartość ta spadnie do 7.3%, a na południowym wschodzie w Rzeszowie, tarcza Słońca zostanie zakryta w zaledwie 3.6%. Zjawisko rozpocznie się przed południem – w Warszawie pierwsze „nadgryzienie” Słońca pojawi się około 11:50, maksimum przypadnie na 12:28, a zaćmienie zakończy się około 13:06 – tłumaczy Karol Wójcicki na profilu „Z głową w gwiazdach” na FB.

Kolejne częściowe zaćmienie Słońca, które będzie widoczne w Polsce, zobaczymy za rok, 12 sierpnia 2026 roku. Całkowite zaćmienie będzie można zaobserwować w naszym kraju dopiero w 2135 roku.

Zaćmienie Słońca w marcu 2025. Jak bezpiecznie oglądać to zjawisko?

Zaćmienie Słońca to zjawisko bardzo spektakularne, jednak patrzenie prosto w gwiazdę centralną bez zabezpieczenia grozi uszkodzeniem, a nawet utratą wzroku! Dlatego ważne, by podczas oglądania pamiętać o ochronie oczu! Najbezpieczniejszą formą obserwacji, którą rekomenduje Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne, jest projekcja — czyli rzut obrazu Słońca na płaszczyznę. Można także patrzeć przez kliszę fotograficzną lub szkło spawalnicze. Jednak nawet wtedy nie powinniśmy wpatrywać się Słońce zbyt długo. Dlatego autor bloga „Z głową w gwiazdach” zaleca także specjalne okulary dostępne w sklepach astronomicznych. Są wykonane z folii mylarowej, która odcina dostęp ponad 99 procent światła słonecznego do oczu. Na forach zrzeszających miłośników fotografii znajdziemy także informacje o folii Baddera, która w zależności od rodzaju filtra, pomaga uzyskać odpowiedni efekt na zdjęciu.

