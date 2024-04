Zacznij od zmiany swoich nawyków

To imię dla dziewczynki na „m” bije w 2024 rekordy popularności. Oznacza „piękna” i to osoba o wyjątkowej osobowości. Znaczenie imion żeńskich

Ile produkujemy w Polsce plastikowych śmieci? Nikt do końca tego nie wie. W 2021 r. na polski rynek wprowadzono ok. 4,5 – 5 mln ton tworzyw sztucznych, a - jak podała Najwyższa Izba Kontroli – do pojemników ze śmieciami z tworzyw sztucznych wrzuciliśmy zaledwie 0,5 mln ton! To zaledwie 10 proc.! W dodatku, jak wskazują specjaliści, ok. 30 proc. tych odpadów PCR nie nadaje się do odzysku, są bowiem zbyt zanieczyszczone. 150 tys. ton jedzie więc od razu na wysypiska.

Plastikowe butelki od wody walają się wszędzie. Po oceanie Spokojnym pływa wyspa plastikowych śmieci, która zajmuje obszar 6 razy większy od Polski! Jeśli chcesz, by nasza planeta ocalała dla przyszłych pokoleń, zmiany zacznij od siebie. Na przykład postaw na wielorazową butelkę z filtrem. AQUAPHOR stworzył filtr o wdzięcznej nazwie Aqualenek. Pochodzi ona od unikalnego, opatentowanego przez AQUAPHOR, jonowymiennego włókna Aqualen. Jest ono składnikiem wszystkich wkładów filtrujących marki oraz umożliwia wydajną i skuteczną filtrację, a także usunięcie z wody pitnej do 99 proc. metali ciężkich.

- Aqualenek, mający postać sympatycznego przybysza z innej planety, ma nam pomóc ratować Ziemię przed ekologiczną zagładą. Jego zadanie to przede wszystkim edukacja – zarówno dzieci, jak i dorosłych – w zakresie ochrony środowiska, zachowania bioróżnorodności, a także dostarczenia krystalicznie czystej wody każdemu z nas – mówi Marzena Lewandowska, dyrektor marketingu Aquaphor Poland Sp. z o.o. - Jako że dobre nawyki powinniśmy kształtować od najmłodszych lat, zadbaliśmy o to, by nasz brand hero miał szansę dotrzeć do dzieci i ich rodziców. Aqualenek ma udzielać wskazówek i pokazywać, co można zrobić dla planety, ale i bezpieczeństwa nas samych – dodaje.

Firma przygotowała także konkurs konsumencki, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody, takie jak: hulajnogi z kaskami z wizerunkiem Aqualenka, pluszaki Aqualenka oraz dzbanki elektroniczne AQUAPHOR J. Shmidt 500 do filtracji wody. Konkurs prowadzony jest do 19 maja za pośrednictwem strony www.aquaphor.com/pl-pl/zostanaquaphorianinem