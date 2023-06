Zagraj w kosza, poskacz na trampolinie – Galeria Młociny rozwija ofertę sportową

Warszawska Galeria Młociny konsekwentnie poszerza ofertę dla fanów aktywnego wypoczynku. Centrum zapewnia klientom dostęp do różnorodnych możliwości uprawiania sportu. Na placu przed Galerią niedawno pojawiło się profesjonalne boisko do koszykówki 3x3, dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych tą dyscypliną. Osoby, które nie posiadają własnej piłki, mogą wypożyczyć ją na miejscu w punkcie informacyjnym Galerii.

Obserwując duże zainteresowanie boiskiem – szczególnie wśród młodych – Galeria zaprasza na otwarte zajęcia z koszykówki, organizowane w ramach partnerstwa z klubem sportowym Hutnik Warszawa. Jest to jedna z wielu letnich atrakcji w ramach Młociny Summer Fest. Do końca czerwca zajęcia będą odbywać się w każdy piątek od 17:00 do 19:00. Natomiast w lipcu – w czwartki między 14:00 a 17:00. Zajęcia będą idealną okazją, aby pod okiem profesjonalistów popracować nad techniką rzutu i dowiedzieć się nieco więcej o ulubionej dyscyplinie. Od lipca do wyboru będą także treningi piłki nożnej z Hutnikiem Warszawa, zajęcia z jogi na tarasie z Dorotą Ejsmont oraz zajęcia fitness z Fundacją Instytut Aktywności. Dzięki nim lato upłynie mieszkańcom Warszawy pod znakiem sportowych emocji!

Dla sympatyków sportu oraz miłośników rywalizacji Galeria Młociny będzie organizowała latem na placu przed głównym wejściem również cykl turniejów koszykówki. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.galeriamlociny.pl.

Zobacz także: Horoskop na lipiec 2023. Los szykuje niespodziankę dla jednego znaku zodiaku. Wzejdzie nowy świt nad horyzontem

- Nieustannie obserwujemy trendy i dokładamy starań, aby odpowiadać na potrzeby klientów. Wielu z nas szuka latem pomysłów na aktywność na świeżym powietrzu. Dlatego też zdecydowaliśmy się na boisko do koszykówki 3x3.Właśnie ta dyscyplina staje się coraz bardziej popularna w naszym kraju. Chcemy wspierać talenty i jednocześnie udostępniać młodym bezpieczną przestrzeń, aby mogli rozwijać swoje pasje, integrować się oraz budować pozytywne nawyki. Wierzymy w korzyści, jakie niesie ze sobą sport – mówi Kamila Kiersikowska, Dyrektor CH Galeria Młociny.

Hala Hutnik i zielony taras

Taras na dachu Galerii Młociny jest zielonym, pełnym słońca miejscem, które łączy szeroką ofertę gastronomiczną z rozwijającym się asortymentem sportowym. Do zjeżdżalni i hamaków dołączyła właśnie otwarta i bezpłatna trampolina, która wzbudza ogromne zainteresowanie nie tylko wśród dzieci.

Masa atrakcji czeka na odwiedzających centrum każdego dnia! Można ich szukać m.in. w Hali Hutnik, czyli gastronomiczno-rozrywkowej części Galerii Młociny na poziomie +2, przy której znajduje się nowa strefa rozrywki MK Bowling oraz zdobywające coraz większą popularność shuffleboardy. Organizowane są także cykliczne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe: koncerty, turnieje gier, warsztaty kulinarne, potańcówki czy pokazy mody. W Galerii Młociny mieszczą się również Multikino oraz Teatr WAM – pierwszy w Polsce teatr edukacyjno-musicalowy.