Zalej wrzątkiem i przez całe lato sumiennie podlewaj laurowiśnię. Domowy nawóz na lśniące i mocne liście. Laurowiśnia podziekuje Ci za takie nawożenie

Wsyp 5 łyżek do woreczka i powieś w samochodzie, a zneutralizuje brzydkie zapachy. Piękna woń rozniesie się po całym wnętrzu. Naturalny zapach do auta

Rozrób 1 łyżkę z wodą i od razu wlej do doniczki anturium. Zacznie wypuszczać kwiat za kwiatem. Nawóz do anturium na kwitnienie

Weź to z kuchni, pokrusz i zalej wodą. Przez całe lato podlewaj tym laurowiśnie na piękne i lśniące kwiaty

Laurowiśnia to okazały krzew, który pozostaje zielony przez cały rok. W Polsce często wybierana jest na żywopłoty, ale z powodzeniem można sadzić ja także solo. Laurowiśnia kwitnie wiosną obsypując małymi, białymi kwiatami. Po sezonie kwitnienia laurowiśnia wydaje czarne owoce. Należy jednak wiedzieć, że są one trujące i nie można ich spożywać. Aby krzew pozostawał w dobrej kondycji przez cały sezon trzeba go odpowiednio stymulować. Idealnie sprawdzą się do tego domowe nawozy. Szczególnie polecany te, które zawierają zbawienny dla roślin trójkąt pierwiastków, czyli azot, fosfor oraz potas. Azot w ogrodnictwie stymuluje rośliny do bujniejszego wzrostu i większego rozrostu liści. Fosfor oraz potas wzmacniającą układ korzeniowy i pobudzają roślinę.

Do nawożenia laurowiśni ogrodnicy polecają płynne odżywki na bazie skorupek do jajek. To bogata źródło wapna, które obniża kwasowość gleby, co jest wymagane w przypadku pielęgnacji laurowiśni. Skorupki po jajkach dodatkowo wzmacniają układ odpornościowy krzewów i chronią je przed chorobami. Aby przygotować nawóz wystarczy, że ugotujesz kilka jajek, obierzesz je ze skórki i dokładnie pokruszysz. Następnie zaleje je wrzącą wodą i odstaw na jeden tydzień. Po tym czasie skorupki puszczą substancje odżywcze do wody. Podlewaj roztworem laurowiśnię raz w tygodniu przez cały sezon, aż do października. Ta domowa odżywka pozytywnie wpłynie na liście krzewu. Będą one mocniejsze i lśniące. Skorupki po jajkach wzmocnią także układ korzeniowy i ochronią laurowiśnię przed wieloma chorobami.

Jak pielęgnować laurowiśnię w ogrodzie?

Laurowiśnia to wdzięczna roślina, która odwdzięczy się pięknym wyglądem za odpowiednią pielęgnację. Kluczowe jest zapewnienie jej odpowiedniego stanowiska – zacisznego, osłoniętego od silnych wiatrów i mrozów, ale jednocześnie z dostępem do światła. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna i o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym . Regularne podlewanie jest szczególnie ważne w pierwszych latach po posadzeniu oraz w okresach suszy. Nawożenie, najlepiej nawozami przeznaczonymi dla roślin zimozielonych, wspomoże jej wzrost i intensywność zieleni liści. Pamiętajmy również o ściółkowaniu wokół krzewu, co pomoże utrzymać wilgoć w glebie i ograniczy wzrost chwastów.

Przycinanie laurowiśni to istotny element pielęgnacji, który pozwala na utrzymanie pożądanego kształtu i gęstości krzewu. Najlepszy czas na cięcie to wiosna, po ustąpieniu przymrozków. Usuwamy wtedy uszkodzone, suche i chore gałęzie. Możemy również skrócić pędy, aby pobudzić roślinę do zagęszczenia. Warto pamiętać, że laurowiśnia kwitnie na pędach zeszłorocznych, dlatego zbyt intensywne cięcie może ograniczyć kwitnienie w danym roku. Regularne obserwowanie rośliny pozwoli na szybkie reagowanie na ewentualne problemy, takie jak choroby czy szkodniki. W razie potrzeby stosujemy odpowiednie preparaty ochronne.