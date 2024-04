Zalewam ciepłą wodą i przecieram dywan. Jest czysty i pachnie świeżością. Domowy sposób na pranie dywanu bez odkurzacza

Mszyce znikną w 10 sekund. Wrzuć do 1 litra ciepłej wody i po 6 godzinach spryskaj tym rośliny. Domowy oprysk na mszyce

Odkąd rozłożyłam to na desce, prasowanie stało się prostsze. Nawet mój syn sam prasuje swoje koszule. Sposób na łatwe i szybkie prasowanie

Mieszam to z wodą w proporcjach 1:1 i pryskam framugi drzwi i okien. Działa na muchy lepiej niż muchozol. Wstrętne muchy będą omijać Twój dom z daleka. Jak odstraszyć muchy

Zawsze w kwietniu biorę te 2 składniki i przygotowuję odżywkę do forsycji. Podlewam nią krzewy forsycji, a te obsypują kwiatami. Sprawdzony sposób na odżywienie forsycji

Zalewam ciepłą wodą i przecieram dywan. Jest czysty i pachnie świeżością

Pranie dywanu to czynność, którą można bez większego problemu wykonać samodzielnie w domu. Nawet nie posiadając specjalnego odkurzacza piorącego czy profesjonalnych detergentów, można uprać dywan domowymi sposobami i skutecznie usunąć z niego plamy oraz sprawić, że będzie pachnieć świeżością. Jeden z nich podsunęła mi znajoma i od tamtej pory nie piorę dywanu w inny sposób. Najpierw dokładnie odkurzam dywan, potem rozpuszczam jedną kapsułkę w ciepłej wodzie i dokładnie mieszam, do momentu aż się rozpuści. Następnie zwilżam w tym roztworze ściereczkę z mikrofibry, zawijam ją wokół pokrywki od garnka i przecieram dywan. Szybko odzyskuje swój dawny wygląd, a do tego pięknie pachnie.

Domowy sposób na pranie dywanu

Jeśli nie chcesz wydawać pieniędzy na profesjonalne usługi firm piorących, to w pierwszej kolejności wypróbuj domowe sposoby na pranie dywanu w domu. Tu wystarczy wykorzystać kilka produktów, które większość z nas ma w swojej kuchni. Wymieszaj 1 szklankę octu, 2 łyżki soli kuchennej i pół litra wody. Przygotowanym roztworem spryskaj dywan i pozostaw go do wyschnięcia. Na koniec dokładnie odkurz powierzchnię. Twój dywan będzie jak nowy - czysty i pachnący świeżością.