Zamiast octu do czyszczenia lodówki wybierz sok z tego owocu. Brud i brzydki zapach znikną od razu

Zmagasz się z nieprzyjemnym zapachem i lepkimi zabrudzeniami wewnątrz lodówki? Zastosuj łatwy, domowy patent na odświeżenie urządzenia bez stosowania silnej chemii.

Najczęściej za brzydki zapach i zanieczyszczenia odpowiada źle przechowywana żywność, stąd powierzchowne przecieranie to zbyt mało.

Ta naturalna mikstura pozwala usunąć niechciane zapachy i pomaga w myciu zabrudzonych półek.

Co sprawia, że lodówka brudzi się i zaczyna brzydko pachnieć?

Głównym powodem są niezabezpieczone produkty spożywcze, resztki jedzenia oraz wylane płyny. Niedomknięte pudełko z obiadem lub źle owinięty ser wystarczą, by całe urządzenie przesiąkło nieprzyjemną wonią. Z kolei zaschnięte krople soków czy sosów na szklanych półkach z każdym dniem trudniej zmyć. Często zapomina się również o dokładnym wyczyszczeniu odpływu, zakamarków przy szufladach oraz uszczelek drzwi, gdzie chętnie zbiera się trudny do zauważenia brud. Samo wytarcie frontów i wolnych przestrzeni nie załatwi sprawy. Konieczne jest systematyczne i dogłębne mycie całego urządzenia.

Sok z cytryny zamiast octu. Naturalny sposób na czystą lodówkę bez zapachów

Zamiast popularnego octu, do usuwania przykrych zapachów stosuję własny, domowy preparat na bazie soku z cytryny. Do jej zrobienia potrzebne będzie pół litra ciepłej wody i sok wyciśnięty z jednej sztuki owocu. Wystarczy wszystko połączyć w naczyniu. Taki płyn świetnie nadaje się do odświeżenia wnętrza po wcześniejszym umyciu go detergentem. Dzięki zawartości kwasu cytrynowego łatwiej pozbędziemy się uporczywych plam i mniejszych osadów. Z kolei orzeźwiający, cytrusowy zapach skutecznie maskuje nieprzyjemne wonie w lodówce. Należy mieć na uwadze, że ten roztwór nie zastąpi gruntownego mycia i odkażania, gdy zabrudzenia są bardzo stare i trudne do usunięcia.

Jak skutecznie umyć lodówkę wodą z cytryną?

Sprzątanie rozpoczynamy od opróżnienia urządzenia i przeglądu terminu ważności produktów. Warto od razu zdemontować wszystkie wyjmowane półki i kosze, by zyskać dostęp do najgłębszych zakamarków. Z grubszą warstwą brudu najlepiej poradzi sobie woda z odrobiną delikatnego płynu do mycia naczyń. Gdy dokładnie spłuczemy pianę, możemy użyć naszej cytrynowej mikstury. Miękką szmatkę nasączoną płynem wystarczy nanieść na poszczególne elementy lodówki i przetrzeć. Pamiętajmy, by nie zalewać wnętrza wodą i uważać na szczeliny. Ostatnim krokiem jest dokładne wytarcie na sucho wszystkich umytych części.

Przed zastosowaniem soku z cytryny dobrze jest zajrzeć do instrukcji obsługi chłodziarki. Niektóre materiały wykończeniowe mogą być wrażliwe na działanie kwasów, więc jeśli nie mamy pewności, lepiej stosować środki rekomendowane przez twórcę urządzenia.

Sposób na długotrwałą świeżość w lodówce

Żeby przedłużyć efekt czystości, zamykajmy jedzenie w szczelnych pudełkach i na bieżąco usuwajmy powstające plamy, nie czekając na generalne porządki. Mieszanka wody z cytryną to świetny dodatek do rutynowego sprzątania. Kluczem do sukcesu jest jednak regularność - to ona gwarantuje lśniące półki i brak niemiłych zapachów w chłodziarce.

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