Zamiast do prania ręczników posyp tym kostkę brukową, a usuniesz z niej chwasty. Nie chodzi o sodę oczyszczoną. Chemik zdradza bezpieczny sposób na usuwanie chwastów z kostki brukowej

Posyp tym kostkę brukową, a wypali wszystkie chwasty. Bruk znów będzie czysty

Chwasty to szeroka grupa niepożądanych roślin, które pojawiają się w ogrodzie. Najczęściej mają one małe wymagania glebowe, dobrze rosnąć nawet niesprzyjających warunkach i bardzo szybko się rozrastają. Do popularnych gatunków chwastów w Polsce należy koniczyna, perz (wyjątkowo trudne do usunięcia pnącze) oraz mniszek lekarski. Chwasty poprzez swoją inwazyjność zabierają przestrzeń, wodę oraz substancje odżywcze. W efekcie rośliny na grządkach i rabatach rosną coraz słabiej.

Wiele gatunków popularnych chwastów ma bardzo płytki system korzeniowy dzięki czemu może szybko porastać nowe przestrzenie. Z tego powodu chwasty często pojawiaj się w szczelinach miedzy płytami chodnikowymi lub w przestrzeniach pomiędzy kostką brukową. Taki niepożądany rozrost może powoli uszkadzać bruk prowadząc do małych pęknięć. Usuwanie chwastów z kostki brukowej nie należy jednak do najłatwiejszej czynności. Ręczne wyrywanie roślin często prowadzi do ich szybkich nawrotów. O wiele częściej polecane są chemiczne sposoby. Muszą być one odpowiednio mocne, by wysuszyć chwasty wraz z korzeniami, a przy tym delikatne dla innych powierzchni. Często do usuwania chwastów z kostki brukowej poleca się ocet lub soda oczyszczona. Okazuje się jednak, że jest jeszcze jedna metoda. W grupach ogrodniczych na Facebooku coraz więcej osób poleca proszek do prania. Na grupie Gardening Hints and Tips”, cytowanej przez portal Express.co.uk. pojawiły się wpisy o skuteczności działania proszku do prania w walce z chwastami. „Używałem soli, ale proszek do prania był znacznie skuteczniejszy” - relacjonuje jeden z członków grupy. Inny dodaje, że efekt jest „niemal natychmiastowy”.

- Proszek do prania to łagodniejsza alternatywa dla silnych chemicznych środków chwastobójczych, które mogą uszkodzić powierzchnię tarasu lub podjazdu, zwłaszcza jeśli jest on wykonany z delikatnego kamienia - wskazał na łamach portalu ekspert ogrodniczy Tom Clifford.

Jak używać proszku do prania do usuwania chwastów z kostki brukowej?

Wiele popularnych proszków do prania zawiera boraks. Jest to środek, który pełni rolę odplamiacza i działa bakteriobójczo. Bor działa toksycznie na rośliny prowadząc do ich wysuszenia oraz obumarcia. Wykorzystanie proszku do prania w usuwaniu chwastów jest banalnie proste. Wystarczy posypać nim miejsca, w których rozrastają się chwasty, a następnie zalać gorącą wodą. Całość zostawiamy na noc i rano usuwamy wysuszone resztki roślin. Należy pamiętać, że proszek do prania tak samo, jak na chwasty, zadziała także na pożądane rośliny, dlatego też nie zaleca się tej metody do stosowania na trawniku oraz w grządkach.

