Kupuję za 3 zł i rozsypuję po kostce brukowej! Dwa dni potem chwasty należą się już do przeszłości! Skuteczny proszek z kuchni, który usuwa chwasty z kostki brukowej

Domowy sposób na chwasty na kostce brukowej. Wystarczy, że rozsypiesz to po chodniku, a chwasty znikną

Chwasty to nic innego jak niepożądane rośliny rozrastające się w bardzo szybkim tempie. W ogrodzie zabierają innym roślinom dostęp do wody oraz substancji odżywczych. Grządki oraz rabaty należy regularnie pielić, aby pożądane rośliny mogły swobodnie wzrastać. Chwasty pojawiają się także na kostce brukowej. Rozrastają się w szczelinach pomiędzy kostkami. Stanowią one nie tylko problem estetyczny, ale w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do uszkodzeń i pęknięć w kostce brukowej. Dodatkowo, podobnie jak mech, chwasty na kostce brukowej są śliskie i w deszczowe dni mogą być niebezpieczne.

Usuwanie chwastów z kostki brukowej. Pomoże Ci ten proszek

Ręczne usuwanie chwastów z kostki brukowej jest pracą żmudną, bardzo męczącą i nie dającą długotrwałych efektów. Tak wyrywane chwasty szybko nawracają i problem cały czas istnieje. O wiele lepszy sposobem na chwasty na kostce brukowej jest stosowanie środków, które wypalą niepożądane rośliny aż do samej ziemi. Co ważne, nie musisz od razu sięgać po kupne i bardzo żrące preparaty. W bardzo podobny sposób zadziała zwykła sól kuchenna. Wystarczy, że rozsypiesz sporą ilość soli kuchennej po chwastach i delikatnie podlejesz wodą. Zwróć uwagę, by nie dostosować za dużo wody, aby za mocno nie rozcieńczyć soli. Podobnie do soli kuchennej zadziała także soda oczyszczona. Rozsyp ją po chwastach na kostce brukowej i zostaw na chodniku. Po jednej dobie chwasty zaczną usychać. Soda oczyszczona jest silnym środkiem dlatego tez bardzo uważaj, by nie rozsypać jej po innych roślinach.