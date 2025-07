Zamiast zraszać storczyka wodą postaw to obok doniczki! Pąki nie odpadną, a Twój storczyk będzie kwitł niczym w azjatyckim ogrodzie! Jak dbać o storczyki latem?

Pielęgnacja storczyków

Dla wielu osób storczyki to najpiękniejsze kwiaty doniczkowe. Często wręczane są w formie prezentu i kupić je można praktycznie wszędzie. Storczyki sprzedawane są nawet w marketach takich jak Lidl czy Biedronka. Naturalnie pochodzą z Azji i to właśnie tam można znaleźć tysiące ich odmian. Według różnych źródeł w Polsce występuje około 50 gatunków orchidei. Polacy pokochali storczyki przede wszystkim za ich piękne kwiaty. Są one od tysięcy lat hodowane i często przypisywano im wielką moc. Grecy utożsamiali orchidee z płodnością oraz miłością. Rośliny te miały również przyciągać szczęście oraz obfitość do domów. Kwiaty storczyków ceniona są także z uwagi na swoją trwałość. To wieloletnie rośliny, które odpowiednio pielęgnowane potrafią zakwitać przez wiele lat.

Storczyki doniczkowe najczęściej kwitną w dwóch terminach w roku. Pierwszy z nich przypada na wiosną, a kolejny na jesień. Duże, wieloletnie okazy mogą kwitnąć nawet kilka razy do roku. Pielęgnacja storczyków nie jest skomplikowana i skupia się przede wszystkim na dwóch aspektach. Storczyki potrzebują odpowiedniego drenażu w doniczce. Warstwa przepuszczalna na dole doniczki pozwala na prawidłowy obieg wody i zapobiega gniciu korzeniu. Do drenażu storczyków świetnie sprawdza się rozłożona warstwa torfu lub keramzytu.

Drugim czynnikiem pielęgnacji storczyków jest ich nawadnianie. Aby orchidee obsypywały kwiatami nie wystarczy samo podlewanie. Równie ważne jest dostarczanie roślinie wody z powietrza. Jak na kwiat tropikalny przystało storczyki lubią wilgoć i mokre powietrze. Z tego też powodu okres zimowy (nagrzane grzejniki) oraz letni (susze i brak opadów) mogą być dla nich uciążliwe. W pielęgnacji storczyków często poleca się ich regularne zraszanie. Raz w tygodniu należy wstawić doniczkę ze storczykiem do zlewu i obficie spryskać ją odstaną wodą. To bardzo ważne, by nie używać wody bezpośrednio z kranu. Wytrącający się kamień oraz inne osady nie będą korzystne dla rośliny. Warto także wiedzieć, że nie zawsze zraszanie będzie dobre. W momencie, gdy roślina zawiązała pąki należy uważać, by ich nie moczyć. W takim przypadku, aby nawilżyć powietrze i kwiat można postawić miskę z wodą obok doniczki. Zadziała ona niczym domowy nawilżacz powietrza. Woda będzie parowała i nawilżała powietrze wokół storczyka. W ten sposób nie zniszczysz zawiązanych kwiatostanów i nie sprawisz, że spadną.