Zapalenie krtani u dziecka: objawy, szczekający kaszel i pierwsza pomoc w nocy

Szczekający kaszel i chrypka często pojawiają się po jednym lub kilku dniach przeziębienia

Głośny, świszczący dźwięk podczas wdechu, nazywany stridorem, może nasilać się, gdy dziecko płacze lub jest zdenerwowane

W nocy uspokój dziecko, ułóż je w wygodnej pozycji półsiedzącej, podawaj płyny i obserwuj jego oddech

Duszność, sine usta, ślinienie się lub stridor w spoczynku wymagają pilnej pomocy medycznej

Plac Zabaw, odc. 32 - Krótkowzroczność u dzieci

Zapalenie krtani u dziecka: charakterystyczne objawy

Zapalenie krtani u dziecka najczęściej zaczyna się jak zwykłe przeziębienie. Może pojawić się katar, stan podgorączkowy lub gorączka, ból gardła i kaszel. Po jednym lub kilku dniach kaszel staje się suchy, niski i szczekający, a głos dziecka brzmi chrapliwie.

Najczęściej przyczyną jest wirus, który powoduje obrzęk krtani i tchawicy. U małych dzieci drogi oddechowe są wąskie, dlatego nawet niewielki obrzęk może wyraźnie zmienić dźwięk kaszlu i oddechu. Krup najczęściej dotyczy dzieci między 6. miesiącem a 3. rokiem życia, ale może zdarzyć się także młodszemu lub starszemu dziecku.

Objawy często są mocniejsze wieczorem i w nocy. Szczekający kaszel może brzmieć bardzo niepokojąco, ale najważniejsze jest to, czy dziecko swobodnie oddycha, chce pić i reaguje jak zwykle.

Stridor przy zapaleniu krtani. Kiedy wymaga pilnej pomocy?

Szczekający kaszel jest charakterystyczny dla zapalenia krtani, ale trzeba zwrócić uwagę także na odgłos podczas wdechu. Stridor to szorstki, wysoki dźwięk słyszany wtedy, gdy dziecko nabiera powietrza. Może być słyszalny tylko wtedy, gdy dziecko płacze, kaszle lub się rusza, ponieważ w takich sytuacjach oddycha szybciej i z większym wysiłkiem.

Jeśli stridor słychać także wtedy, gdy dziecko siedzi spokojnie lub śpi, nie czekaj z pomocą do rana. Pilnie skontaktuj się z lekarzem, zwłaszcza jeśli dziecko oddycha coraz szybciej, wyraźnie się męczy przy oddychaniu lub nie chce pić. Lekarz może w razie potrzeby zastosować lek zmniejszający obrzęk dróg oddechowych.

Nie każdy nagły kaszel z chrypką oznacza krup. Jeśli objawy pojawiły się nagle po zakrztuszeniu, zabawie drobnym przedmiotem, ukąszeniu owada, podaniu nowego leku lub zjedzeniu nowego produktu, przyczyną może być ciało obce w drogach oddechowych albo reakcja alergiczna. W takiej sytuacji pilnie szukaj pomocy.

Jak pomóc dziecku w nocy przy zapaleniu krtani?

Pierwsza pomoc w nocy polega przede wszystkim na uspokojeniu dziecka i obserwowaniu oddechu. Weź dziecko na ręce albo posadź je w wygodnej pozycji półsiedzącej. Mów spokojnie i nie zmuszaj go do leżenia. Płacz może chwilowo nasilić szczekający kaszel oraz stridor.

Jeśli dziecko oddycha bez wysiłku, proponuj małe porcje chłodnych lub letnich płynów. Przy gorączce lub bólu można podać lek odpowiedni do wieku i masy ciała dziecka, zgodnie z ulotką lub wcześniejszym zaleceniem lekarza. Warto spać blisko dziecka lub regularnie do niego zaglądać, bo objawy mogą zmieniać się w ciągu nocy.

Nie stosuj inhalacji parą ani nie zamykaj dziecka w zaparowanej łazience. Para nie ma potwierdzonej skuteczności w leczeniu krupu, a gorąca woda stwarza ryzyko oparzenia. Syropy przeciwkaszlowe nie zmniejszają obrzęku krtani i nie leczą jego przyczyny.

Kiedy przy szczekającym kaszlu trzeba wezwać pomoc?

Dzwoń pod numer 112 lub 999, jeśli dziecko ma wyraźne trudności z oddychaniem, sine lub szare usta, jest wiotkie, bardzo senne, trudno je obudzić albo przestaje reagować jak zwykle. Pomocy wymaga też sytuacja, gdy widać wciąganie skóry między żebrami, pod żebrami lub przy szyi przy każdym oddechu.

Nie czekaj na poprawę w domu także wtedy, gdy dziecko ślini się, ma trudność z połykaniem śliny, nie chce pić z powodu duszności albo stridor słychać, gdy jest spokojne. Jeśli objawy są łagodniejsze, ale szczekający kaszel pojawił się po raz pierwszy, dziecko ma mniej niż rok, gorączka trwa ponad trzy dni lub jego stan się pogarsza, skontaktuj się z lekarzem lub z nocną i świąteczną opieką zdrowotną. Przy zapaleniu krtani lepiej oceniać dziecko po oddechu i jego zachowaniu niż po samym brzmieniu kaszlu.

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